Deuxième vague: le NPD veut rappeler le Parlement dès lundi

OTTAWA — Jagmeet Singh demande au gouvernement libéral de rappeler le Parlement d’urgence dès lundi.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) estime que la situation est si grave à travers le pays que les députés doivent se réunir de façon virtuelle une semaine avant la date prévue du retour du Parlement.

M. Singh a écrit au premier ministre Justin Trudeau, plus tôt cette semaine, pour lui demander de corriger ce qu’il estime être des lacunes dans le programme de Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE).

Il est déjà prévu que la PCMRE soit modifiée afin de l’interdire aux voyageurs; M. Singh veut profiter de l’occasion pour la rendre plus flexible et accessible.

Le chef néo-démocrate a fait valoir, dans sa lettre, qu’une grande partie des transmissions de COVID-19 proviennent des lieux de travail et que cette situation se produit entre autres parce que les travailleurs n’ont pas accès à des congés payés de leur employeur.

Il croit que les personnes qui doivent s’absenter du travail pour passer un test pour la COVID-19, par exemple, devraient pouvoir percevoir la prestation fédérale pour de plus courtes périodes et non à la semaine, comme c’est le cas actuellement.

Il veut également s’assurer que les gens ne perdent pas leur travail s’ils doivent s’absenter pour des raisons liées à la maladie.

Le NPD demande toujours la mise sur pied d’un programme permanent de 10 jours de congé de maladie payés pour l’ensemble des travailleurs sous réglementation fédérale et juge que les provinces et territoires devraient faire de même dans leurs juridictions respectives.