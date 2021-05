Devant la flambée des cas, la Nouvelle-Écosse pourrait imposer d’autres restrictions

HALIFAX — La pire épidémie de COVID-19 au Canada atlantique ne montre aucun signe de ralentissement, et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a averti jeudi qu’il pourrait imposer des restrictions plus strictes sur les voyages afin de réduire la propagation rapide du virus mortel.

Le premier ministre Iain Rankin a exprimé lors d’une conférence de presse virtuelle sa frustration à l’égard de résidents et de visiteurs qui ne prennent pas la pandémie au sérieux, malgré le fait que le nombre de cas actifs est passé de 79, il y a deux semaines, à plus de 1300 jeudi.

La Nouvelle-Écosse a signalé jeudi 182 nouveaux cas de COVID-19, un autre sommet quotidien pour la province. Le bilan est désormais de 1309 cas actifs signalés.

Quasiment tous les nouveaux cas — 155 — ont été signalés dans la zone centrale, qui inclut Halifax.

«Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus aux Néo-Écossais pour m’assurer qu’ils prennent cette question au sérieux, a déclaré le premier ministre après une réunion du Cabinet. Si la Santé publique a d’autres restrictions qui, selon eux, aideront, je n’hésiterai pas à les mettre en place.»

M. Rankin a souligné que les restrictions imposées la semaine dernière lorsque la province est entrée dans un confinement de deux semaines étaient plus strictes que les mesures prises lors de la première vague de la pandémie l’année dernière.

Le 27 avril, la province a ordonné la fermeture des écoles, des centres commerciaux, des centres de conditionnement physique, des bars, des restaurants et de la plupart des magasins de détail — et elle a fermé ses frontières à tous les déplacements non essentiels.

M. Rankin a également doublé l’amende maximale pour les personnes prises en violation des règles de santé publique de la province, y compris une interdiction de voyager entre les municipalités. «Les gens doivent coopérer pour que ces restrictions fonctionnent», a déclaré le premier ministre, ajoutant que le week-end prochain pourrait être un tournant pour la province.

«Je sais que la fête des Mères est ce dimanche, et je sais que ça va être difficile. Mais les gens, s’il vous plaît, restez à la maison. Utilisez vos applications virtuelles pour dire bonjour, ou vos téléphones.»

Les services de police dans deux communautés de la Nouvelle-Écosse ont confirmé jeudi qu’ils avaient porté des accusations relatives aux restrictions imposées pour freiner la propagation de la COVID-19.

À New Glasgow, la police a déclaré qu’un conducteur de 32 ans en route pour le Nouveau-Brunswick avait été accusé en vertu de la Loi sur la gestion des urgences pour avoir voyagé pour des affaires non essentielles et pour avoir quitté sa municipalité d’origine.

Et au Cap-Breton, la police a accusé mercredi un homme de 56 ans de New Waterford, en Nouvelle-Écosse, pour violation d’un article de la Loi sur la protection de la santé qui affirme que quiconque arrive de l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador doit se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Il a reçu une amende de 2000 $.

Lorsqu’on lui a demandé si l’épidémie en Nouvelle-Écosse pouvait être liée à la décision de la province, le mois dernier, d’assouplir les restrictions, M. Rankin a répondu que ce n’était pas le cas. Le premier ministre a déclaré que l’augmentation soudaine des cas est le résultat direct du fait que des gens viennent de l’extérieur du Canada atlantique et ignorent les exigences d’isolement de 14 jours.

«Je ne peux rien faire si les gens ne respectent pas l’isolement de 14 jours, c’est pourquoi nous sommes allés plus loin cette fois, et nous avons en fait fermé les frontières», a-t-il affirmé.

«Nous allons continuer de refuser les gens à moins qu’ils n’aient une raison essentielle de venir ici.»

Un 40e décès au N.-B.

Les responsables de la santé au Nouveau-Brunswick ont affirmé qu’une personne octogénaire était décédée de la COVID-19, le 40e décès lié au coronavirus dans la province.

La personne résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux à Grand-Sault.

Les responsables de la santé ont indiqué que quatre résidents de cet établissement étaient décédés après avoir contracté la COVID-19.

Ils ont signalé 11 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, y compris 10 cas liés aux voyages de travailleurs du Nouveau-Brunswick qui s’isolent à l’extérieur de la province.

Les responsables ont également confirmé qu’un cas précédemment recensé dans la région de Bathurst a été déterminé comme étant du variant P.1 signalé pour la première fois au Brésil.

Le Nouveau-Brunswick compte 142 cas actifs de COVID-19 et six patients sont hospitalisés, dont deux aux soins intensifs.

Cargo au large de Terre-Neuve-et-Labrador

Les autorités sanitaires affirment qu’un autre membre d’équipage d’un cargo ancré au large de Terre-Neuve-et-Labrador a été déclaré positif à la COVID-19.

Un total de 14 membres d’équipage ont maintenant été déclarés positifs sur le navire Federal Montreal, un vraquier appartenant à Fednav, une entreprise de transport dont le siège social est au Québec.

Le navire a quitté Montréal le 26 avril et est ancré dans la baie de la Conception depuis environ une semaine.

Les responsables ont signalé cinq nouveaux cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui porte le nombre de cas déclarés actifs dans la province à 58.