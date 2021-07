Développement de la biénergie au Québec: partenariat entre Hydro-Québec et Énergir

MONTRÉAL — Hydro-Québec et le distributeur de gaz naturel Énergir annoncent mercredi la conclusion d’un partenariat qui encouragera la biénergie dans le but de diminuer d’un peu plus de 70 % la consommation de gaz naturel des clients participants.

Cette initiative, qui est présentée comme unique au monde, contribuera donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec associées au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels visés.

Les deux sociétés expliquent que le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant uniquement au gaz naturel par des systèmes biénergie permettra de chauffer les bâtiments à l’électricité la grande majorité du temps et d’avoir recours au gaz naturel seulement par grand froid. Lors de ces pointes de consommation, le chauffage électrique des bâtiments applique une pression importante sur le réseau d’Hydro-Québec.

Le partenariat ayant recours à la biénergie aidera le Québec à atteindre son objectif de réduire les émissions de GES de 37,5 % à l’horizon 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Hydro-Québec et Énergir affirment qu’à cet horizon de 2030, la biénergie aura représenté des économies de 1,5 milliard $ par rapport à l’électrification complète des marchés visés qui s’alimentent actuellement au gaz naturel, un montant qui aurait entraîné des hausses de tarifs pour les clients des deux distributeurs.

Le gouvernement du Québec a prévu un budget de 125 millions $ pour financer une complémentarité optimale des réseaux électrique et gazier.

Les deux distributeurs soumettront bientôt un dossier à l’approbation de la Régie de l’énergie.