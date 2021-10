Différents accidents ont déjà endeuillé des plateaux de tournage

LOS ANGELES — La mort par balle d’une directrice de la photographie pendant le tournage du film «Rust» rappelle les dangers qui peuvent exister sur les plateaux de tournage de cinéma et de télévision. Alors que les autorités enquêtent sur les raisons pour lesquelles un membre de l’équipe a remis à Alec Baldwin une arme chargée de balles réelles plutôt que de balles à blanc, les dirigeants de ce secteur culturel chercheront des moyens d’éviter des tragédies similaires.

Des décès survenus sur les plateaux ont conduit à des réformes par le passé.

Voici quelques-unes des productions lors desquelles des accidents ont bouleversé les studios :

« TWILIGHT ZONE : LE FILM »

Un accident d’hélicoptère en 1982 qui a tué l’acteur Vic Morrow et deux enfants acteurs pendant le tournage de «Twilight Zone» a secoué les studios. Il les a conduits à adopter de nouvelles normes de sécurité pour l’utilisation d’hélicoptères pendant un tournage. L’appareil qui transportait l’acteur et les enfants est tombé après que des débris d’explosions d’une scène se sont élevés à 30 mètres dans les airs et ont endommagé le rotor de l’appareil. Le réalisateur John Landis et quatre autres personnes ont été acquittés des accusations d’homicide involontaire dans un rare cas de poursuite ciblant une production cinématographique pour des décès sur un plateau. Les familles des enfants acteurs ont poursuivi les membres de la production des années plus tard, il y eut notamment des ententes hors court. Les agences fédérales ont adopté de nouvelles règles pour les tournages avec des hélicoptères.

«THE CROW» (LE CORBEAU)

L’acteur Brandon Lee est décédé en mars 1993 après avoir reçu une balle dans l’abdomen pendant le tournage de «The Crow». Des problèmes d’argent et de sécurité, y compris de graves brûlures subies par un ouvrier du bâtiment, avaient déjà affecté la production. Une balle de fortune, qui a été laissée par erreur dans une arme à feu d’une scène précédente, a touché Brandon Lee lors d’une scène dans laquelle des cartouches à blanc devaient être utilisées. Une agence gouvernementale américaine a infligé une amende de 84 000 $ à la production pour des violations constatées après la mort de Brandon Lee, mais l’amende a ensuite été réduite à 55 000 $. Après la tragédie de jeudi, la sœur de Brandon Lee, Shannon, a écrit sur Twitter : « Personne ne devrait être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Point.»

« MIDNIGHT RIDER»

La cadreuse Sarah Jones a été renversée par un train en février 2014 lors du tournage d’un film biographique sur le chanteur Gregg Allman dans une région rurale de Géorgie. La mort de Sarah Jones, 27 ans, et les blessures subies par d’autres membres de l’équipe touchés par des morceaux d’un cadre de lit en métal qui se trouvaient sur la voie ferrée dans le cadre de la production ont remis à jour la question de la sécurité des plateaux de tournage. L’équipe de tournage de «Midnight Rider» n’avait pas la permission d’être sur les rails, mais ne s’attendait pas à un train pendant le tournage de la scène. Les procureurs ont déposé des accusations criminelles contre le réalisateur du film, qui a notamment plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire. Il a été condamné à deux ans de prison, mais libéré après un an et condamné à une amende de 74 900 $ par une agence américaine. Les parents de Sarah Jones ont créé une fondation dédiée à l’amélioration de la sécurité sur les plateaux de tournage.

« COPS »

Un technicien audio enregistrant une fusillade policière pour la longue série de télé-réalité « Cops » a été tué à Omaha, dans le Nebraska en août 2014. La mort de Bryce Dion, originaire de Boston, a incité les autorités à recommander une formation supplémentaire sur les consignes de sécurité pour les membres de productions audiovisuelles, y compris sur la façon d’enregistrer des séquences au loin. Les autorités ont également recommandé de supprimer les primes incitatives qui encouragent les travailleurs à prendre des risques pour capter des histoires plus riches en actions. Bryce Dion a été la première personne tuée dans l’histoire de «Cops», une série créée en 1989 qui suit des policiers américains dans l’exercice de leurs fonctions. L’émission a été annulée l’année dernière, mais a récemment été relancée par le service de visionnement en ligne Fox Nation.

PROJET MILITAIRE SANS TITRE

Un accident d’hélicoptère tôt le matin dans une vallée fluviale isolée au nord de Los Angeles a tué trois personnes lors du tournage d’une série de télé-réalité prévue pour Discovery Channel. Le tournage de février 2013 a eu lieu par une nuit sans lune et le pilote ne portait pas de lunettes de vision nocturne au moment de l’accident. Les enquêteurs fédéraux ont déterminé plus tard qu’une lumière utilisée pour éclairer le visage d’un acteur dans le cockpit avait nui au pilote. Le National Transportation Safety Board a reproché au pilote, qui figurait parmi les personnes tuées, de voler dans des conditions dangereuses. L’agence a par la suite annulé sa décision selon laquelle un inspecteur de la Federal Aviation Administration n’avait pas reconnu les risques encourus lorsqu’il avait approuvé les plans du tournage.