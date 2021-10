Difficile vaccination obligatoire pour les villages éloignés, accessibles par avion

OTTAWA — Le gouvernement fédéral travaille sur des exemptions à sa nouvelle politique de vaccination obligatoire pour les voyageurs, afin d’accommoder les résidants de communautés autochtones éloignées, qui ne sont souvent accessibles que par avion.

En vertu de la nouvelle politique fédérale, annoncée mercredi, les voyageurs de plus de 12 ans devront fournir la preuve qu’ils ont reçu deux doses d’un vaccin approuvé par Santé Canada au moins 14 jours avant de monter à bord d’un avion ou d’un train.

Selon Transports Canada, les provinces et les territoires, 182 communautés au Canada sont considérées comme «éloignées». La grande majorité de ces communautés sont tellement isolées que le seul moyen d’y accéder est l’avion; les services essentiels comme les visites médicales ne sont donc accessibles par aucun autre moyen de transport.

Ainsi, les résidants de la communauté de la première nation Neskantaga, à environ 450 km au nord de Thunder Bay, en Ontario, ne peuvent entrer ou sortir du village que par avion en été, et occasionnellement par des routes de glace en hiver. «L’avion, pour nous, c’est comme la route», a expliqué Gary Quissess, un conseiller de la communauté. Les gens vont et viennent en avion pour la nourriture, des rendez-vous médicaux et même pour se rendre à leur travail, a-t-il déclaré. Ils n’ont pas d’autres choix.

La communauté de 400 habitants, qui fait l’objet d’un avis d’ébullition depuis 1995, a récemment levé les restrictions pandémiques de voyage et s’appuie désormais fortement sur les tests de dépistage pour se protéger contre la COVID-19. Les taux de vaccination à Neskantaga sont élevés — environ 98 % pour les adultes —, mais la politique fédérale aurait de graves répercussions pour ceux qui ne sont toujours pas vaccinés, à moins que des exemptions ne soient accordées.

«Je pense qu’il devrait y avoir de la place pour les personnes qui ne se font pas vacciner, a estimé M. Quissess. Qu’est-ce qu’on fait si une personne (non vaccinée) a besoin d’aide médicale?»

Consultations ?

Le conseiller Quissess a précisé que le gouvernement fédéral n’avait pas contacté directement le bureau de sa nation au sujet de la politique de vaccination obligatoire des voyageurs.

Selon un communiqué du cabinet du ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, des représentants du gouvernement ont rencontré des organisations autochtones et des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux pour fournir de possibles exemptions ou accommodements aux communautés autochtones éloignées. Le cabinet du ministre n’a pas immédiatement précisé quels groupes avaient été consultés, mais il a déclaré que les accommodements pourraient inclure l’exigence d’un test moléculaire négatif, plutôt qu’une preuve de vaccination complète.

M. Quissess a indiqué jeudi que ce serait là un soulagement pour la communauté de Neskantaga, où des tests fréquents sont déjà effectués. «En ce moment, je pense qu’il y a quelques inquiétudes face à cette nouvelle politique», a-t-il dit. «Mais d’un autre côté, c’est un bon moyen d’essayer d’arrêter la propagation du virus.»

Par contre, certaines autres communautés gèrent la pandémie différemment, a-t-il ajouté, et ces accommodements peuvent ne pas convenir à tous. Services aux Autochtones Canada ne fournit pas de taux de vaccination pour les communautés autochtones.

Missinippi Airways, un transporteur aérien privé qui assure des vols vers les communautés éloignées du nord du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Nunavut, n’a pas non plus été consulté par le gouvernement au sujet des changements, mais a déclaré que les vols d’évacuation médicale ne seraient pas affectés.

La nouvelle politique fédérale de vaccination obligatoire pour les voyageurs devrait entrer en vigueur à la fin du mois d’octobre. Le gouvernement a déclaré qu’il y aurait une période de grâce d’un mois, au cours de laquelle les passagers non vaccinés pourront plutôt fournir un test de dépistage négatif.