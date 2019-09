Difficultés à retenir ingénieurs et informaticiens: à examiner, dit Legault

MONTRÉAL — Alors que la négociation avec le demi-million d’employés de l’État doit commencer cet automne, le premier ministre François Legault se dit conscient des difficultés d’attirer et de retenir certains professionnels au sein de l’appareil d’État, comme les ingénieurs et les informaticiens.

Les ingénieurs à l’emploi du gouvernement se plaignent depuis des années du fait qu’ils sont bien moins rémunérés au sein des ministères que s’ils travaillaient au sein d’une firme privée de génie. Il en est de même pour les informaticiens.

La semaine dernière, le premier ministre avait même ouvert la porte à des hausses de salaire plus marquées pour les préposés aux bénéficiaires et les enseignants, puisqu’il y a pénurie de personnel pour ces deux titres d’emploi dans les secteurs public et parapublic.

Interrogé à ce sujet vendredi, alors qu’il invitait justement les jeunes à étudier en sciences, lors d’une conférence de presse au nouveau Complexe des sciences de l’Université de Montréal, le premier ministre Legault a indiqué qu’il s’agissait d’un des dossiers que le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, devrait examiner, puisqu’il tient à garder de bons ingénieurs à l’emploi du gouvernement.