Dîner pour le couple Biden vendredi: gastronomie de plusieurs régions du Canada

OTTAWA — Lors du dîner qui sera servi en son honneur vendredi soir à Ottawa, le président des États-Unis, Joe Biden, conclura son court voyage d’un peu plus de 24 heures au nord de la frontière en se livrant à une tournée culinaire du Canada.

Le président et la Première dame, Jill Biden, seront les invitées d’honneur du premier ministre Justin Trudeau et de son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, au Musée de l’aviation.

Le repas, préparé par le chef exécutif Kenton Leier, qui dirige les cuisines du Centre National des Arts (CNA) d’Ottawa, comprendra des ingrédients tels que du thon à nageoires jaunes de la côte Est, du bœuf de l’Alberta, des graines de lin, du sirop d’érable du Québec et des pommes de terre dorées du Yukon.

Les trois plats comprennent également un jus de Cabernet Sauvignon fait avec du vin du vignoble de Pelee Island à Kingsville, en Ontario, et un caramel au rhum fait du célèbre rhum Screech, de Terre-Neuve-et-Labrador.

La liste des invités comprend quelques ministres et dirigeants du milieu des affaires du Canada, la gouverneure générale, le PDG du Canadian American Business Council, de même que les dirigeants de quelques organisations autochtones nationales, dont l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis.

Joe Biden a assisté à un dîner en son honneur à Ottawa en 2016, alors qu’il était vice-président de Barack Obama, et a porté un toast qui a souligné les liens profonds entre les États-Unis et le Canada. Cet événement à l’édifice Sir John A. Macdonald, près de la Colline du Parlement, comprenait également d’anciens premiers ministres, des dirigeants autochtones et des premiers ministres provinciaux et territoriaux.

Voici le menu complet de vendredi soir:

Entrée:

— Thon à nageoires jaunes de la côte Est poêlé en croûte de sel de cèdre et d’algues

— Houmous de haricots blancs, concombre, radis marinés et légumes amers

— Cracker aux graines de lin et émulsion de persil citronné

Plat principal:

— Côte de bœuf braisée de l’Alberta

— Purée de courge musquée et pavé de pommes de terre Yukon Gold

— Carottes rôties au miel de fleurs sauvages et haricots verts fins

— Jus de Cabernet Sauvignon de Pelee Island

Dessert :

— Gâteau mousse aux bleuets sauvages et à l’érable du Québec

— Caramel au rhum Screech et meringue

— Baies fraîches