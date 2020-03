Direction du Parti conservateur: le seul Québécois dans la course laisse tomber

OTTAWA — Le seul Québécois qui brigue la direction du Parti conservateur du Canada ne sera vraisemblablement pas de la course, à moins d’un revirement de situation in extremis.

Frustré de la décision du comité organisateur de ne pas reporter la course en raison de la crise de la COVID-19, Rudy Husny a envoyé une déclaration, jeudi matin, dans laquelle il dit qu’il quittera la course «sans regret», car il refuse de faire campagne pendant la pandémie.

«Je n’ai pas le coeur d’appeler nos membres pour leur demander d’appuyer ma nomination et de financer ma campagne durant cette crise nationale. Je ne serais pas fidèle à mes valeurs si je continuais cette campagne», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Le comité organisateur de l’élection du chef (COEC) et le parti ont annoncé plus tôt cette semaine que toutes les règles et dates clés prévues allaient être respectées pour continuer la course.

Les candidats ont jusqu’au 25 mars pour remettre leurs 3000 signatures et 300 000 $ — dont un montant non remboursable de 200 000 $.

Quelques candidats, dont M. Husny, avaient décidé de suspendre leur campagne ou de prendre du recul en raison de la pandémie de la COVID-19.

Rick Peterson a dit qu’il allait cesser de récolter des dons individuels, mais a tout de même l’intention de tenter de remplir les critères requis d’ici au 25 mars. Marilyn Gladu continue de solliciter des dons et des signatures, tout en demandant au COEC de repousser la course.

M. Husny soutient que les organisateurs seront à blâmer s’il n’est pas sur la ligne d’arrivée.

«C’est leur décision de me disqualifier et de ne pas tenir compte de la crise actuelle en nous demandant de continuer à faire campagne», a fait valoir M. Husny à La Presse canadienne.

Si ce scénario s’avère, il demande à ce que le Parti conservateur fasse don de ses frais d’inscription de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne qui aide les Canadiens pendant la crise de la COVID-19.

Pour l’instant, seuls Peter MacKay, Erin O’Toole et Leslyn Lewis ont rempli tous les critères requis et sont des «candidats vérifiés».