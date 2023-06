Discorde à l’agence chargée de réglementer le prix des médicaments brevetés au Canada

OTTAWA — Du courrier électronique interne à l’agence chargée de réglementer le prix des médicaments brevetés au Canada montre qu’une lettre du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclenché la discorde et la division qui ont conduit à des démissions.

Un tel climat a fait en sorte qu’une pause d’une durée indéterminée a été prise sur les principales réformes des prix des médicaments.

À la fin de l’année dernière, le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) a procédé à une consultation sur les détails des règles récemment adoptées qui modifieraient radicalement la façon dont les prix des médicaments sont fixés au Canada.

Le ministre Duclos a écrit une lettre au président par intérim et a suggéré de suspendre le processus pour donner aux compagnies pharmaceutiques, aux groupes de patients, aux ministres provinciaux et à lui-même plus de temps pour comprendre les changements.

Alors que la présidente par intérim du conseil, Mélanie Bourassa Forcier, était en faveur de la pause, les autres membres du conseil et le directeur général ont protesté.

Dans un échange de courriels, Mme Bourassa Forcier a déclaré que le conflit était si grave qu’il devait être résolu pour assurer la survie, l’intégrité et la bonne conduite de l’agence.

Les documents ont été remis au comité de la santé de la Chambre des communes, qui étudie ce qui s’est passé.