Discours de Trudeau à l’Assemblée nationale sud-coréenne: l’autoritarisme progresse

SÉOUL, Corée, République de — Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé mercredi que l’autoritarisme gagnait du terrain dans le monde.

Il a émis cette mise en garde dans une allocution prononcée à l’Assemblée nationale de la Corée du Sud, mercredi matin. Le premier ministre du Canada est à Séoul pour sa première visite officielle en Corée du Sud, notamment pour que le Canada renforce les liens entre les deux pays et devenir, a-t-il dit, les meilleurs des amis.

Dans son allocution de 23 minutes livrée presque uniquement en anglais, le chef du gouvernement canadien a ajouté que les pays antagonistes profitent de l’interdépendance économique à leur propre avantage géopolitique.

La visite de Justin Trudeau en Corée du Sud fait suite aux engagements des deux pays de renforcer les liens économiques et militaires pour contrebalancer l’influence de la Chine.

M. Trudeau a poursuivi en déclarant aux parlementaires que le monde est confronté à de l’incertitude alors que les pays se remettent de la pandémie de COVID-19, tandis que l’anxiété économique et le changement climatique ajoutent du stress à la vie des gens.

Il a soutenu que le Canada et la Corée du Sud peuvent être des partenaires dans la lutte aux changements climatiques, ce qui, selon lui, est également un moyen de se prémunir contre l’instabilité géopolitique et de bâtir des économies plus résilientes.