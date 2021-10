Discours du Trône: la relance économique comme priorité en Ontario

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario signale que les huit prochains mois menant aux élections provinciales seront consacrés à renforcer le système de santé et de soins de longue durée et à stimuler la reprise économique tout en sortant de la pandémie.

La lieutenante-gouverneure de la province, Elizabeth Dowdeswell, prononce lundi le discours du Trône du premier ministre Doug Ford, marquant le début d’une nouvelle session législative et l’occasion de présenter un programme renouvelé.

Par l’intermédiaire de Mme Dowdeswell, M. Ford dit que grâce aux taux de vaccination élevés en Ontario, la province entre dans une nouvelle phase de la pandémie, et bien qu’il soit possible que les cas augmentent alors que les gens restent à l’intérieur dans les mois plus frais, ce ne sera pas une cause de panique.

Le discours indique que «le but ultime» est d’éviter de futurs confinements, et si des mesures de santé publique supplémentaires sont nécessaires, elles seront localisées et ciblées.

Il vante les progrès déjà réalisés dans le renforcement des capacités hospitalières et fait allusion à la législation promise pour établir des normes de soins de longue durée, ainsi qu’à la nécessité de davantage de soutien en santé mentale.

De nouvelles dépenses massives de soutien pendant la pandémie ont laissé l’Ontario dans un gouffre financier important, et le discours indique que la reprise économique de la province sera alimentée par la croissance, et non par des réductions de dépenses ou des hausses d’impôts.

Il mentionne notamment la construction de routes, d’autoroutes et de projets de transports en commun.

«Il ne fait aucun doute qu’au cours des 18 derniers mois, la population de l’Ontario a été mise à l’épreuve comme jamais auparavant», a déclaré Mme Dowdeswell.

«Malgré cela, pendant ce qui semblait être les jours les plus sombres de notre histoire, nous avons pu voir ce que notre province a de mieux à offrir. Force. Détermination. Compassion. Générosité. Courage. Ces qualités qui ont permis à l’Ontario de progresser tout au long de la pandémie de COVID-19. Elles incarnent l’esprit ontarien, qui nous motive à travailler ensemble pour bâtir un avenir plus brillant et plus prospère.»

Le discours marque la première fois que la législature se réunit depuis début juin. Elle devait revenir le 13 septembre, mais au début du mois dernier, M. Ford l’a prorogée jusqu’après les élections fédérales, qui ont eu lieu le 20 septembre.

Les questions de l’opposition au gouvernement lors de la nouvelle session devraient notamment concerner les tests rapides pour les écoles et un différend en cours avec les optométristes qui les a conduits à retirer les services oculaires assurés par la province.