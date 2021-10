Discrimination envers les Inuit aux Centres Batshaw: Lionel Carmant promet d’agir

MONTRÉAL — Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, entend ramener à l’ordre les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, qui continuent d’agir d’une manière jugée inacceptable avec les jeunes autochtones qui leur sont confiés.

La semaine dernière, la directrice générale du Refuge pour femmes autochtones de Montréal (Native Women’s Shelter of Montreal), Nakuset, annonçait qu’elle cessait toute collaboration avec la direction des Centres Batshaw en raison de leur refus de corriger des pratiques qu’elle assimile à du racisme systémique.

Les Centres Batshaw sont responsables de la prise en charge des jeunes anglophones de l’Ouest de Montréal qui leur sont confiés par la Direction de la protection de la jeunesse. Ils accueillent également les jeunes Inuit du Nunavik, où d’importantes carences en termes de ressources et de services en matière de protection de la jeunesse entraînent leur transfert à Montréal.

Interdiction de parler dans leur langue maternelle

Le traitement des jeunes Inuit dans les Centres Batshaw a maintes fois été décrié, la plus récente dénonciation provenant d’un rapport d’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJQ), en mai dernier. Celui-ci faisait état de nombreux griefs, notamment une interdiction faite aux enfants autochtones et à leurs mères de communiquer dans leur langue maternelle; le manque d’accès aux services d’éducation et l’absence d’intervenants et d’outils adaptés à leur culture et d’interprètes.

En entrevue avec La Presse Canadienne, le ministre Carmant a indiqué qu’il entend rencontrer «prochainement» les dirigeants du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, de qui relèvent les Centres Batshaw.

Le rapport de la Commission ne venait qu’ajouter aux griefs qui s’empilent depuis des années au sujet du traitement des jeunes Autochtones dans cette institution. Malgré les promesses répétées du CIUSSS et des Centres Batshaw, rien n’a changé, selon Nakuset, qui décrie un manque de volonté flagrant.

«On fera ce qu’il faut faire»

Le ministre n’a pas caché une certaine irritation puisque cette question a été soulevée à maintes reprises dans le passé: «Nous étions déjà intervenus dans le passé sur ce sujet-là et je vais répéter le même message qu’on ne peut pas empêcher les gens de communiquer dans leur langue maternelle.» La CDPDJQ avait d’ailleurs rappelé dans son rapport la nécessité de «la réaffirmation du droit des jeunes Inuit de parler librement leur langue maternelle lorsqu’ils sont hébergés en centre de réadaptation».

Lionel Carmant a indiqué que son collègue responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, était également saisi de cette situation. Bien qu’il souhaite d’abord prendre connaissance des faits plus en profondeur, le ministre a affirmé que «si jamais la situation perdure on fera ce qu’il faut faire pour que ça se corrige». Il n’a pas voulu s’avancer, toutefois, sur d’éventuelles sanctions à imposer en cas de résistance à l’interne.