Discussions canado-américaines mercredi à propos ses pommes de terre de l’IPÉ

OTTAWA — Une séance technique doit réunir mercredi des représentants des États-Unis et du Canada à propos de la suspension des exportations chez les Américains de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le 22 novembre dernier, le Canada a interdit que ces pommes de terre soient exportées après la découverte de présence de verrues fongiques dans deux champs de la province insulaire. Cependant, les producteurs affirment qu’aucune donnée scientifique n’appuie cette interdiction d’exportation et ils exigent qu’elle soit levée.

Le Canada signale que dans la foulée de sa décision, les États-Unis ont eux-mêmes interdit l’entrée de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard et ont demandé plus d’assurances techniques et sanitaires avant de l’autoriser de nouveau.

Le marché américain de la pomme de terre vaut environ 120 millions $ par année à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le mois dernier, le gouvernement du Canada a accordé un soutien de 28 millions $ pour aider les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard à faire face à un excédent croissant de pommes de terre à cause de l’interdiction d’exportation vers les États-Unis.

La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a expliqué que les fonds seraient utilisés pour créer plus de capacité de transformation de pommes de terre au Canada et pour rediriger des excédents vers des organismes d’aide alimentaire.

L’argent devait aussi servir à aider les agriculteurs à rechercher de nouveaux marchés et à leur permettre de détruire en toute sécurité cet hiver leurs excédents de pommes de terre.