Discussions sur la reprise des services consulaires américains à Cuba

LA HAVANE — Des responsables cubains et du département d’État américain se sont réunis à La Havane, mercredi, pour discuter de l’expansion des services consulaires et des visas sur l’île.

Cette rencontre est la dernière d’une série d’échanges amicaux entre Cuba et les États-Unis, qui partagent une relation historiquement glaciale.

Cuba a publié une brève déclaration confirmant que la réunion a eu lieu.

La délégation américaine comprenait Rena Bitter, secrétaire d’État adjointe aux affaires consulaires, et Ur Mendoza Jaddou, directeur des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis.

L’ambassade des États-Unis a fermé ses portes en 2017 à la suite d’une série d’incidents soulevant des préoccupations de santé auprès de son personnel. Bien qu’une réouverture complète n’ait pas encore été annoncée, les responsables américains ont déclaré que le traitement des visas reprendrait en janvier.

La nouvelle rencontre survient alors que les États-Unis ont accueilli leur plus grand nombre de Cubains lors d’un même vol depuis des décennies. Près de 221 000 Cubains ont été touchés par l’application de la loi en matière de migration à la frontière entre le Mexique et les États-Unis en 2022. Il s’agit d’une augmentation de 471% par rapport à l’année précédente, selon les données des services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis du U.S. Customs and Border Protection.

Un représentant du département d’État qui a pris la parole sous couvert d’anonymat a déclaré à l’Associated Press que la délégation de Washington a également discuté des préoccupations concernant les droits de l’homme à Cuba. Selon ce fonctionnaire, Rena Bitter «a exhorté le gouvernement cubain à libérer sans condition tous les prisonniers politiques».