LAKE BUENA VISTA, Fla. — Des responsables de Walt Disney World ont déclaré vendredi qu’une performance d’une équipe de meneuses de claque d’une école secondaire du Texas en visite ne reflétait pas les valeurs de la station balnéaire de Floride. Les meneuses de claque utilisaient des stéréotypes amérindiens, y compris des chants disant « scalpez-les ».

La performance cette semaine au Magic Kingdom par l’équipe de meneuses de claque «Indianettes» de l’école Port Neches-Grove « ne reflétait pas nos valeurs fondamentales, et nous regrettons qu’elle ait eu lieu », a déclaré la porte-parole de Disney, Jacquee Wahler, dans un communiqué envoyé par courriel.

L’enregistrement d’audition que l’école avait fournie afin d’être sélectionnée pour se produire dans le complexe du parc à thème était en contradiction avec la performance réelle, selon le communiqué.

Mme Wahler a déclaré que de nouvelles mesures ont été mises en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise, sans préciser lesquelles.

Dans une vidéo de la performance publiée sur Twitter, on voit les meneuses de claque se tapant les mains sur la bouche et hurlant, alors qu’un tambour retentit en arrière-plan, dans ce que l’on appelle, de manière stéréotypée, un « cri de guerre ».

Le surintendant du district scolaire de Port Neches-Groves, Mike Gonzales, et la directrice des Indianettes, Cortnie Schexnaider, n’ont pas immédiatement répondu aux messages demandant des commentaires. Cependant, le district a publié une déclaration à la télévision locale de Beaumont, KFDM-TV, dans laquelle les responsables ont affirmé qu’ils étaient « conscients de l’inquiétude concernant la performance de notre groupe à Disney World ».

« Nous sommes attachés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion dans notre district scolaire. Notre district a presque 100 ans et notre conseil d’administration s’engage à toujours prendre les meilleures décisions pour nos élèves, notre personnel et les communautés de Port Neches et Groves », a indiqué le district.

Selon un porte-parole de Port Neches-Groves, c’est la huitième fois que les meneuses de claque vont à Disney World. Le porte-parole a déclaré que Disney n’avait jamais posé de questions à l’avance sur les prestations.

Port Neches est un centre de raffinage pétrochimique situé près de la côte du Golfe du Mexique, à environ 20 kilomètres au sud-est de Beaumont, au Texas. Les Indianettes font partie intégrante de l’école Port Neches-Groves depuis plus de 50 ans, selon le site web du district scolaire.