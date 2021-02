Disparition d’une adolescente autochtone de 13 ans à Montréal

MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente de 13 ans qui est disparue depuis cinq jours.

Shyanna Cecire, une jeune autochtone, s’exprime en anglais et pourrait fréquenter le centre-ville.

La dernière fois qu’elle a été aperçue, le 28 janvier dans le secteur de la Cité de Dorval, elle ne portait pas de manteau d’hiver.

Elle se déplacerait à pied et la police dit avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

Shyanna Cecire mesure environ 1 m 42 et pèse environ 64 kg. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns et une tâche de naissance sur le bras droit.

Toute personne ayant de l’information concernant cette disparition est invitée à communiquer avec les policiers de façon anonyme et confidentielle au 514 393-1133.