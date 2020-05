Distribution de 20 000 masques et 500 visières de protection à Montréal-Nord

MONTRÉAL — La distribution de masques et de visières protectrices bat son plein dans le secteur de Montréal-Nord, frappé durement par la COVID-19.

Selon un communiqué publié samedi soir par l’Arrondissement de Montréal-Nord, plus de 20 000 masques seront distribués d’ici les prochains jours.

«En ce moment, plusieurs organismes et entreprises mettent la main à la pâte et nous prévoyons maintenant que, grâce à cet effort, environ 20 800 masques et 500 visières de protection seront distribués au cours des prochains jours », a indiqué la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Toujours selon le communiqué, les masques qui sont en cours de distribution (7700 à usage unique et 13100 réutilisables) ont été achetés par l’Arrondissement de Montréal-Nord (17700), le bureau de la députée Paule Robitaille (2100) ainsi que grâce à quelques dons privés (1000).

L’Arrondissement et ses partenaires comptent également distribuer 500 visières de protection aux organismes communautaires et au personnel de l’Arrondissement qui travaillent directement avec les citoyens.

Ces visières sont fabriquées à Montréal-Nord par l’entreprise Outils Clortech.

En date du 2 mai, le nombre de cas de la COVID-19 confirmés s’élevait à 14 599 dans la métropole et 1312 décès. Dans le secteur du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 3 696 cas et 309 décès avaient été signalés.