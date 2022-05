Diversité dans les chaires de recherche: le Bloc force un débat aux Communes

OTTAWA — Le Bloc québécois utilise mardi sa journée d’opposition pour forcer un débat sur la révision souhaitée des critères du programme des Chaires de recherche du Canada (CRC) afin de mettre fin à «l’exclusion presque systématique» de candidats qui ne sont pas des personnes vivant avec un handicap, issues de minorités visibles, des Autochtones ou des femmes.

«Ce qui était une bonne idée au départ a amené des conséquences plus néfastes et plus négatives», a dit le leader parlementaire bloquiste, Alain Therrien, peu de temps avant que sa formation politique ne présente en Chambre une motion ouvrant un débat parlementaire sur la question.

Le texte de la motion, qui devrait être soumise aux voix mercredi après-midi, vise à presser le gouvernement «de revoir les critères du programme (des CRC) afin de s’assurer que l’attribution des subventions se fasse en fonction de la science et non pas en fonction de critères identitaires ou sans lien avec l’objet de la recherche».

Le porte-parole bloquiste en matière d’innovation et de sciences, Maxime Blanchette-Joncas, a mentionné que les cibles fixées par un plan en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, ne tiennent pas compte des différences démographiques à travers le Canada.

«On impose aux universités québécoises des critères qui représentent la démographie canadienne, mais il faut comprendre que le contexte et la réalité démographique n’est pas pareil partout au Canada», a-t-il soutenu.

Une des cibles vise à ce que, d’ici 2029, 22 % des postes titulaires des CRC soient pourvus par des personnes membres de minorités visibles.

«À Rimouski, dans ma circonscription, on est à 2 % et pourtant toutes les universités doivent atteindre (…) un seuil de 22 % de personnes de minorités visibles. C’est une aberration qui est causée par l’approche du gouvernement fédéral», a poursuivi M. Blanchette-Joncas.

De l’avis du Bloc québécois, les cibles du CRC briment le respect de la compétence provinciale de l’éducation ainsi que le principe de l’autonomie universitaire.

Les seuils de diversité visés du CRC ont fait la manchette à la fin mars, quand l’humoriste Guy Nantel a dénoncé que «l’homme blanc non handicapé» était exclu d’un appel de candidature de l’Université Laval fait en vertu du programme sous l’égide d’Ottawa.