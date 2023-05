Dix ans après la tragédie de Lac-Mégantic, des commémorations auront lieu cet été

MONTRÉAL — Dix ans après la tragédie ferroviaire qui a marqué le Québec, la municipalité de Lac-Mégantic organise différentes activités, du 4 au 8 juillet, afin de commémorer le déraillement de train qui avait fait 47 morts en 2013.

«Comme ville, on a un devoir de mémoire aussi, et je crois qu’on a un devoir de souligner cet événement-là», affirme au bout du fil Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic.

L’église Sainte-Agnès ouvrira ses portes pendant 24 heures du 5 au 6 juillet. Un concert de musique de chambre baroque sera présenté, dans la soirée du 5 juillet, par l’ensemble Le Petit Rien, composé de trois musiciens.

Vers 1 h 15 au petit matin, heure à laquelle le train qui transportait du pétrole brut a déraillé puis explosé au centre-ville de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, une marche silencieuse aura lieu dans les rues de la municipalité, en la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors de la tragédie. Une grande partie du centre-ville avait alors été détruite, et près de 2000 personnes avaient été évacuées. À 11h le même jour, une messe commémorative sera célébrée.

«Autant il y a des gens qui souhaitent qu’on organise des commémorations, autant qu’il y en a d’autres qui souhaitent qu’on passe à autre chose, évoque la mairesse de Lac-Mégantic. Ce qu’on souhaite faire cet été, et c’est vraiment selon la volonté des citoyens, c’est se souvenir, se soutenir aussi, parce que ça fait revive toutes sortes d’émotions à plein de gens, et aussi se raconter. »

La municipalité a également opté pour une programmation culturelle sobre, à la demande des résidents de la ville. Le 6 juillet, un concert sera offert au gratuitement au parc des Vétérans. Le lendemain, un spectacle sera présenté sur la scène du Musi-Café.

Le Musi-Café, où de nombreuses personnes ont péri dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, a rouvert un an et demi après la tragédie, à 400 mètres de son emplacement d’origine.

Un «spectacle réconfort» se déroulera également le 8 juillet au parc des Vétérans. «Des jeux de lumière et des récits de citoyens ajouteront à l’ensemble du spectacle afin de créer une ambiance chaleureuse, un lieu de communion et de fierté», peut-on lire dans un communiqué diffusé par la municipalité.

Outre le fait de se remémorer la tragédie, ces différents événements visent à souligner la reconstruction de Lac-Mégantic. «Je pense que c’est un bon moment, au dixième, de prendre le temps de voir le chemin qu’on a fait collectivement, autant sur le plan de la reconstruction des bâtiments que de la reconstruction sociale», affirme Julie Morin.

«Parfois on voudrait vivre les choses de façon plus intime, mais c’est aussi un événement qui a marqué le Québec, et je pense que c’est important qu’on donne des nouvelles », ajoute la mairesse, soulignant la vague de solidarité qu’a reçue la municipalité au moment du drame.

Différents éléments souligneront les dix ans de la tragédie tout au long de l’été, dont une exposition sur le sujet qui sera présentée à la gare patrimoniale de Lac-Mégantic.

«Il reste des défis, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin de fait», conclut la mairesse.

Parmi les défis, plusieurs citoyens s’opposent au projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, pour lequel le processus d’expropriation a été déclenché en février. Certains craignent des impacts environnementaux ou pour la sécurité ferroviaire, alors que des trains de marchandises toujours «plus longs et plus rapides», selon leurs dires, traversent la municipalité.

Le 15 avril dernier, un train du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a d’ailleurs déraillé sur la même ligne de chemin de fer que celle qui traverse Lac-Mégantic de l’autre côté de la frontière, au Maine, blessant trois employés.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.