Dix conseils face au coronavirus

MONTRÉAL — Une femme de la région de Montréal récemment rentrée d’Iran pourrait être le premier cas confirmé de maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec.

L’annonce a été faite jeudi soir par la ministre de la Santé, Danielle McCann.

La dame s’est présentée d’elle-même dans un hôpital, le soir même de son retour au Canada.

À titre de rappel, voici dix conseils, tel que prodigués par Santé Canada et le Centre de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis, pour limiter les risques d’infection et de propagation.

—————–

1. Évitez toute proximité avec une personne infectée. En cas de doute, par exemple dans les transports en commun, éloignez-vous.

2. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.

3. Si vous êtes malade, restez chez vous. Évitez notamment de visiter les hôpitaux ou les centres de soins de longue durée.

4. Toussez ou éternuez dans le creux de votre coude. Si vous toussez ou éternuez dans un mouchoir, jetez-le immédiatement.

5. Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau savonneuse pendant au moins 20 secondes, surtout après être allé aux toilettes, avant de manger, après vous être mouché, ou après avoir éternué ou toussé.

6. Si de l’eau et du savon ne sont pas immédiatement disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains qui contient au moins 60 % d’alcool. Ayez-en toujours avec vous en cas de besoin.

7. On ne recommande pas le port d’un masque facial comme protection face aux maladies respiratoires, y compris le COVID-19. Les masques devraient être utilisés par ceux qui présentent des symptômes pour limiter la propagation de la maladie.

8. À l’étranger, évitez les aliments et la viande crus ou insuffisamment cuits.

9. Évitez les zones à haut risque comme les fermes, les marchés d’animaux vivants et les zones d’abattage.

10. Évitez tout contact avec les animaux, vivants ou morts.