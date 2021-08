Dix-huit ministres, dont sept femmes, dans le cabinet de Tim Houston

HALIFAX — Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et ses 18 ministres ont prêté serment mardi lors d’une cérémonie à Halifax.

Le conseil des ministres progressistes-conservateurs comprend sept femmes après que M. Houston a déclaré la semaine dernière qu’il tiendrait compte de la question de la parité des sexes au sein du conseil exécutif.

La nouvelle venue Michelle Thompson obtient le portefeuille de haut niveau de la santé et est chargée de superviser l’engagement majeur de la campagne des conservateurs de réparer le système de santé en difficulté en recrutant plus de médecins et en réduisant les temps d’attente liés aux services ambulanciers.

Barbara Adams sera responsable du nouveau ministère des Aînés et des Soins de longue durée, tandis que la nouvelle venue Jill Balser sera à la barre du nouveau ministère des Compétences de la main-d’oeuvre et de l’Immigration.

L’ancienne cheffe par intérim Karla MacFarlane est la nouvelle ministre des Services communautaires, tandis que la recrue Becky Druhan est la ministre de l’Éducation.

Le membre vétéran du Cap-Breton, Allan MacMaster, est vice-premier ministre et obtient le très important portefeuille des finances, tandis que Brad Johns devient ministre de la Justice et Tim Halman est le nouveau ministre de l’Environnement et du Changement climatique.