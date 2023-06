Dix tornades ont déferlé sur l’Alberta lors d’une tempête mercredi

EDMONTON — Environnement Canada confirme ce qu’il appelle un «déferlement de tornades» dans les régions rurales de l’Alberta plus tôt cette semaine

Entre 14 h 30 et 19 h 30 mercredi, neuf tornades se sont déclarées entre Calgary et Medicine Hat et une autre a été repérée près de Vermillion, dans l’est de l’Alberta.

L’organisme fédéral indique que toutes avaient reçu une note préliminaire de EF-0, le classement le plus bas sur l’échelle, avec des vitesses de vent de 105 à 135 kilomètres par heure.

Environnement Canada affirme que des dommages mineurs ont été signalés, notamment dans la région d’Iron Springs où quatre tornades ont touché terre.

Deux autres ont été enregistrées près d’Enchant et le bureau météorologique confirme que les autres ont été repérées à Lake Newall, Brooks, Cabin Lake et Vermillion.

La même tempête qui a engendré les tornades a également provoqué des averses dans le secteur situé entre Calgary et Edmonton mercredi et jeudi.

Red Deer a reçu près de 68 millimètres sur une période d’environ 24 heures.

Les bulletins sur la qualité de l’air recouvrent maintenant une grande partie de l’Alberta et la moitié est de la Colombie-Britannique alors que la fumée due à de nombreux grands incendies de forêt flotte sur les régions.