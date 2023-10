Dix usines effectueront des tests de sirènes d’alerte mercredi à Montréal

MONTRÉAL — Des tests de sirènes d’alerte seront effectués mercredi à différents endroits dans l’agglomération de Montréal.

La Ville, en collaboration avec dix usines, effectuera son test annuel de sirènes d’alerte entre 9 h et 12 h 20, afin de sensibiliser les citoyens aux risques industriels et rappeler les consignes de sécurité à respecter en cas de fuite toxique.

Il est prévu que les dix usines participantes émettent, «à tour de rôle et selon un horaire prédéfini, un son montant et descendant d’une durée de trois minutes, qui se fera entendre sur le rayon d’exposition potentiel», a indiqué la Ville dans un communiqué.

Les sirènes des entreprises suivantes retentiront mercredi: Boeuf Mérite, Métro Richelieu sur le boulevard Albert-Hudon, Dural, sur l’avenue Marshall à Dorval, les entrepôts frigorifiques Total sur la rue Minicut à Anjou, Indorama PTA sur la rue Sherbrooke Est, la Brasserie Labatt sur la rue du même nom, Lactalis Canada sur la rue Saint-Jacques, les Pêcheries Atlantique Métro Richelieu, sur la rue François Bricault, les usines de Saputo Produits laitiers Canada sur le chemin de la Côte-de-Liesse et sur la rue Pascal-Gagnon et l’usine de souffre de Suncor sur la rue Cherrier.

«La sécurité des citoyennes et des citoyens est une priorité et la population doit être prête à réagir en cas de fuite de produits toxiques. C’est pour cette raison que le Centre de sécurité civile et la Direction stratégique et de la prévention incendie du Service de sécurité incendie de Montréal, conjointement avec les industries assujetties au Règlement sur les urgences environnementales et leurs partenaires, procèdent annuellement à un test de sirènes d’alerte dans les secteurs à risque», a indiqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

La Ville a indiqué que «les responsables des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) du territoire montréalais potentiellement exposés sont sensibilisés à ce type d’événement et connaissent les consignes de sécurité à mettre en place en cas de fuite. Ils sont donc en mesure de prendre soin des enfants et de s’assurer de leur bien-être durant ce type de situation».

La population est invitée à s’informer sur les risques et les consignes à suivre lors d’une fuite toxique en consultant l’article intitulé «Fuite de produit toxique: quoi faire si on entend une sirène d’alerte» sur le site de la Ville.