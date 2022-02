Dizaine d’arrestations mercredi à Montréal et au Nunavik pour une contrebande majeure

MONTRÉAL — Un réseau de malfaiteurs qui aurait acheté pendant quelques années des dizaines de milliers de bouteilles de spiritueux afin de les revendre à prix forts dans 14 communautés du Nunavik, dans le nord du Québec, a été neutralisé mercredi matin lors d’une opération policière menée dans la région de Montréal et au Nunavik.

Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police du Nunavik ont arrêté près d’une dizaine de personnes dans le cadre d’une enquête menée depuis juin 2019 avec la collaboration de Revenu Québec, de la Société des alcools du Québec (SAQ) et des inspecteurs de Postes Canada.

Les policiers estiment que l’alcool acheté dans la région de Montréal était expédié par la poste au Nunavik et revendu à des prix de huit à 12 fois plus élevés que le prix d’achat au détail.

Entre 2016 et 2020, le réseau aurait acheté près de 43 000 bouteilles d’alcool qui ont été revendues pour une somme estimée à plus de 8 millions $.

Les suspects arrêtés mercredi feront face à des accusations de fraude, de recel, de trafic de substances interdites et de complot, entres autres.

En 2020, 14 perquisitions avaient permis la saisie, entre autres, de 180 bouteilles de spiritueux, de cannabis sous diverses formes, de stupéfiants, de tabac de contrebande, d’armes à impulsions électriques, en plus de quatre véhicules comme biens infractionnels et de plus de 118 000 $.