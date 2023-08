Documents sur la campagne référendaire de 1995: le PQ ne veut pas de «tri» du DGEQ

MONTRÉAL — Le Parti québécois n’accepte pas que le Directeur général des élections fasse un «tri» des documents en lien avec la campagne référendaire de 1995 avant de les dévoiler.

Vendredi dernier, alors qu’une manifestation citoyenne a eu lieu devant les bureaux du DGEQ à Québec pour faire pression afin que ces documents de la Commission Grenier soient rendus publics, le DGEQ avait répondu que cela prendrait du temps et qu’il lui fallait faire le «tri» dans la masse de documents.

Auparavant, deux motions avaient été adoptées par l’Assemblée nationale pour demander au DGEQ de dévoiler ces documents.

«On est en action pour répondre à la volonté qui avait été exprimée par les élus. On a un peu plus de 40 000 documents, fichiers numérisés qui sont liés de près ou de loin à l’enquête. C’est ce qui fait que c’est un exercice d’envergure et qu’on a besoin de temps. Mais on est en branle, on est en train de regarder tous ces documents-là, de faire le tri et on a l’intention de collaborer (…) en toute bonne foi, dans le respect du cadre légal», avait répondu le bureau du DGEQ.

Mais le député péquiste Pascal Bérubé n’accepte pas que le DGEQ fasse un tri dans cette documentation avant de la dévoiler.

«Ça fait deux motions unanimes de l’Assemblée nationale qui indiquent au Directeur des élections de rendre public l’ensemble des documents qu’il a en sa possession et des témoignages sans tarder. Et j’apprends que ce n’est toujours pas fait et qu’on est en train de trier des documents. Ça m’inquiète. Pourquoi on trie des documents?» a-t-il lancé en entrevue mardi.

«Ça semble indiquer qu’il y a de la résistance auprès du Directeur général des élections», a-t-il ajouté.