Dominic LeBlanc remercie ses électeurs de son lit d’hôpital à Montréal

MONTRÉAL — Dominic LeBlanc a dû savourer sa septième victoire consécutive de son lit d’hôpital, à Montréal, lundi soir.

Le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur dans le gouvernement Trudeau a remporté une autre victoire décisive dans la circonscription de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick.

Il a réussi l’exploit sans même aller sur le terrain pour faire campagne, lui qui a subi une greffe de moelle osseuse dans la métropole récemment.

M. LeBlanc avait dû suspendre ses activités en avril dernier afin de traiter un lymphome non hodgkinien.

Dans un communiqué, M. LeBlanc dit avoir trouvé cette campagne «difficile» en raison de son hospitalisation et dit regretter de n’avoir pu parcourir le territoire de sa circonscription, mais s’empresse d’ajouter qu’il a hâte de rentrer au Nouveau-Brunswick le plus rapidement possible.

Il félicite et remercie au passage les campagnes «efficaces et positives» des autres candidats dans Beauséjour.