MONTRÉAL — L’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, devient professeure associée à HEC Montréal, annonce jeudi l’école de gestion.

Elle sera également coleader à la Direction de la transition durable de l’établissement à compter de la rentrée universitaire.

HEC Montréal précise que son mandat inclut notamment l’élaboration de nouveaux cours, programmes et formations en matière de transition socioécologique.

Mme Anglade sera également responsable de créer des liens à l’international avec d’autres institutions menant des recherches dans le contexte de la lutte aux changements climatiques.

«J’ai l’intention de poursuivre mon engagement dans ce qui est le véritable défi du XXIe siècle à savoir la lutte et l’adaptation aux changements climatiques et la nécessaire transition écologique que l’on doit opérer en tant que société», témoigne Mme Anglade dans un communiqué diffusé par HEC Montréal jeudi matin.

Lors de sa carrière politique, Mme Anglade a été élue dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne en 2015, avant de devenir ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et vice-première ministre du Québec sous le gouvernement de Philippe Couillard.

Elle est devenue chef du PLQ en 2020, poste qu’elle a quitté en novembre dernier, quelques semaines après le résultat catastrophique du parti de la dernière élection, avant de démissionner de ses fonctions de députée en décembre.

Mme Anglade est diplômée de Polytechnique Montréal et détentrice d’un MBA de HEC Montréal. Elle a également travaillé comme chef et consultante chez Procter & Gamble, Nortel et McKinsey.

HEC Montréal accueille plus de 13 400 étudiants chaque année et offre une centaine de programmes d’études dans les domaines du commerce et de l’administration.