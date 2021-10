Dominique Anglade sévit contre Marie Montpetit et Gaétan Barrette

QUÉBEC — Dominique Anglade a finalement décidé de sévir à la suite de la prise de bec survenue sur Twitter entre les députés libéraux Marie Montpetit et Gaétan Barrette, la semaine dernière. La cheffe du PLQ a tout simplement décidé de les rétrograder.

Dans un communiqué publié samedi soir, la cheffe de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale annonce qu’elle a apporté des modifications à la composition de son cabinet fantôme.

Dominique Anglade a d’abord choisi de s’attribuer la responsabilité de porte-parole en matière de Santé et des Services sociaux ainsi que de la Charte des régions.

Marie Montpetit perd donc cet important mandat au sein du cabinet libéral. C’est précisément cette responsabilité qui était au cœur de la querelle virtuelle avec son collègue Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé. Elle lui reprochait d’emprunter un ton dans ses déclarations sur Twitter «aussi peu productif que l’attitude autoritaire et les menaces (du premier ministre) François Legault».

La députée de Maurice-Richard demeure vice-présidente de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles.

De son côté, Gaétan Barrette perd la responsabilité des dossiers liés au Conseil du Trésor, qui sera désormais assumée par Carlos Leitao. Il perd également le mandat des Relations intergouvernementales canadiennes, qui appartient maintenant à David Birnbhaum.

Le député de La Pinière conserve de nombreuses responsabilités. Selon le portail de l’Assemblée nationale, il est porte-parole de l’opposition officielle en matière d’administration gouvernementale; d’éthique; d’infrastructures; d’intégrité des marchés publics; et de transformation numérique.

Cette annonce arrive en quelque sorte comme une surprise en plein week-end alors que le dossier semblait clos à la suite d’une réunion d’urgence du caucus libéral tenu au lendemain de l’incident en ligne.

Le message qui circulait dans l’entourage de la cheffe et au sein du caucus, laissait entendre que l’incident était considéré comme étant mineur et qu’il n’y aurait pas de suites. Les députés en cause, semblait-il, ne s’exposaient à aucune sanction.

Dominique Anglade insistait auprès de ses troupes sur le fait qu’il est possible de discuter de tout au caucus, mais que cela doit se passer à l’interne et surtout pas sur les réseaux sociaux. La solidarité et le respect des responsabilités de chacun demeurent essentiels, avait rappelé la cheffe.