Domtar: c’est jour de deuil après le décès de deux travailleurs à Windsor

WINDSOR, Maine — C’est une journée de deuil pour les employés de l’usine Domtar de Windsor et leurs proches, après le décès de deux travailleurs dans l’effondrement d’un échafaudage de plusieurs étages plus tôt cette semaine.

Le directeur général de l’usine de Windsor, Sylvain Bricault, a tenu à exprimer ses condoléances à la famille et aux collègues de Yan Baillargeon, 39 ans, et Hugo Paré, 22 ans, dont les corps ont été retrouvés dans les décombres.

Domtar a déclaré qu’elle coopère avec les enquêtes en cours menées par la police provinciale du Québec et le conseil de la santé et de la sécurité des travailleurs de la province pour déterminer la cause de l’accident.

Mercredi, le chef des pompiers de Sherbrooke, Stéphane Simoneau, avait déclaré aux journalistes que les travailleurs avaient été piégés dans un silo d’environ 60 mètres de haut lorsque l’échafaudage installé à l’intérieur de celui-ci s’est effondré tôt mardi.

Les travailleurs étaient employés par une entreprise qui effectuait des travaux importants à l’usine de Windsor.

«Vous comprendrez que cette tragédie nous affecte et nous bouleverse tous. Il s’agit d’une journée de deuil. C’est pourquoi nous concentrons nos efforts au soutien des travailleurs dans ces moments tragiques», a déclaré M. Bricault jeudi.

Le premier ministre François Legault s’est tourné vers Twitter pour exprimer ses condoléances.

«Quel drame. Mes pensées vont aux familles et aux proches des deux travailleurs retrouvés sans vie à l’usine Domtar de Windsor», a-t-il écrit, jeudi matin.

La cheffe libérale Dominique Anglade a de son côté commencé son point de presse matinal en offrant ses sympathies.

«Toutes nos pensées accompagnent les familles dans ces moments qui sont certainement extrêmement difficiles.»

La députée de Québec solidaire Manon Massé, qui est native de Windsor, était elle aussi peinée par l’accident.

«Malheureusement, chaque année, trop de gens meurent sur leur lieu de travail, et ce qui est arrivé à la Domtar est vraiment… c’est dur», a-t-elle souligné lors du point de presse de son parti à l’Assemblée nationale.

«Je souhaite offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des deux travailleurs décédés dans ce tragique accident», a de son côté écrit le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon sur Twitter.

La ville de 5300 habitants des Cantons-de-l’Est au Québec a publié un communiqué exprimant ses condoléances aux victimes et aux blessés.

«L’usine Domtar fait partie de nous depuis longtemps, et les gens qui y travaillent, qu’il s’agisse d’employés ou d’entrepreneurs qui nous visitent périodiquement, sont importants pour nous tous», a écrit la mairesse Sylvie Bureau.