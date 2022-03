Don Young, membre de longue date de l’Alaska au Congrès , décède à 88 ans

JUNEAU, Alaska — Don Young, qui était le plus ancien membre actuel du Congrès, est décédé. Le républicain connu pour son franc-parler avait 88 ans.

Son bureau a annoncé sa mort dans un communiqué vendredi soir.

« C’est avec le cœur lourd et une profonde tristesse que nous annonçons que le membre du Congrès Don Young, le doyen de la Chambre et champion vénéré de l’Alaska, est décédé aujourd’hui alors qu’il rentrait chez lui en Alaska pour être avec l’État et les gens qu’il aimait. Son épouse bien-aimée Anne était à ses côtés », a indiqué le communiqué du bureau du Congrès de M. Young.

La cause du décès n’a pas été fournie. Le bureau de M. Young a déclaré que des détails sur les funérailles étaient attendus dans les prochains jours.

M. Young, qui a été élu pour la première fois à la Chambre des États-Unis en 1973, était connu pour son style direct. Au cours de ses dernières années au pouvoir, ses commentaires et ses gaffes décalées ont parfois éclipsé son travail. Lors de sa candidature à la réélection en 2014, il s’est décrit comme intense et moins que parfait, mais a déclaré qu’il n’arrêterait pas de se battre pour l’Alaska.

Né le 9 juin 1933 à Meridian, en Californie, M. Young a grandi dans une ferme familiale. Il a obtenu un baccalauréat en enseignement au Chico State College, maintenant connu sous le nom de California State University, Chico, en 1958. Il a également servi dans l’armée américaine, selon sa biographie officielle.

M. Young est venu en Alaska en 1959, la même année où l’Alaska est devenu un État. Il a dit que « L’Appel de la forêt » de Jack London, que son père avait l’habitude de lui lire, l’a attiré vers le nord.

« Je ne supporte pas la chaleur, et je travaillais dans un ranch et je rêvais d’un endroit froid, sans serpents ni sumac de l’Ouest », a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2016. Après avoir quitté l’armée et après la mort de son père, il dit à sa mère qu’il partait pour l’Alaska. Elle a remis en cause sa décision.

« J’ai dit : “Je monte pour conduire des chiens, attraper de la fourrure et je veux extraire de l’or.” Et je l’ai fait », a-t-il raconté.

En Alaska, il a rencontré sa première femme, Lu, qui l’a convaincu d’entrer en politique, ce qui, selon lui, était malheureux dans un sens — cela l’a envoyé à Washington, D.C., « un endroit qui est plus chaud que l’enfer en été. Et il y a beaucoup de serpents ici, des serpents à deux pattes. »

En Alaska, M. Young s’est installé à Fort Yukon, une petite communauté accessible principalement par voie aérienne au confluent des rivières Yukon et Porcupine dans l’intérieur accidenté et rude de l’État. Il a occupé des emplois dans des domaines comme la construction, le piégeage et la pêche commerciale. Il était opérateur de remorqueurs et de barges qui livraient des fournitures aux villages le long du fleuve Yukon et enseignait la cinquième année dans une école du Bureau des affaires indiennes, selon sa biographie. Avec Lu, il a eu deux filles, Joni et Dawn.

Il a été élu maire de Fort Yukon en 1964 et élu à la Chambre des représentants de l’Alaska deux ans plus tard. Il a servi deux mandats avant de remporter l’élection au Sénat, où, a-t-il dit, il était misérable. Lu a dit qu’il devait quitter son travail, ce à quoi il a résisté. Il a rappelé qu’elle l’avait plutôt encouragé à se présenter pour la Chambre des représentants des États-Unis, disant qu’il ne gagnerait jamais.

M. Young a déclaré qu’il voulait que son héritage soit celui de travailler pour le peuple. Il a compté parmi les faits saillants de sa carrière l’adoption d’une législation sa première année au pouvoir qui a permis la construction du système de pipeline trans-Alaska, qui est devenu la bouée de sauvetage économique de l’État.

« Les Alaskiens m’ont généreusement soutenu parce qu’ils savent que je fais le travail, a-t-il déclaré en 2016. Je défendrai mon État jusqu’au dernier souffle, et je le ferai toujours et ils le savent. »