Donald Trump de retour à Washington le temps d’un discours

WASHINGTON — Donald Trump revient à Washington mardi pour la première fois depuis qu’il a quitté ses fonctions, afin de prononcer un discours sur la criminalité devant un groupe de réflexion allié qui a élaboré un programme pour un éventuel second mandat de l’ancien président.

M. Trump s’adressera au sommet America First Agenda de l’America First Policy Institute (AFPI), au moment où certains conseillers l’exhortent à passer plus de temps à parler de sa vision de l’avenir et moins de temps à rappeler les élections de 2020, alors que l’on s’attend à ce qu’il annonce une campagne pour la course à la Maison-Blanche de 2024.

«Je pense que ce sera un discours très axé sur les politiques et tourné vers l’avenir, très semblable à un état de l’Union 5.0», a déclaré Brooke Rollins, présidente de l’AFPI. Composée d’anciens responsables de l’administration Trump et d’alliés, l’organisation à but non lucratif est largement considérée comme une «administration en attente» qui pourrait rapidement se déplacer vers l’aile Ouest de la Maison-Blanche si M. Trump se présentait à nouveau et gagnait.

L’apparition de M. Trump à Washington – son premier voyage depuis le 20 janvier 2021, lorsque le président Joe Biden a prêté serment – a lieu au moment où ses rivaux potentiels de 2024 ont pris des mesures de plus en plus manifestes pour contester son statut de porte-drapeau du parti. Parmi eux, l’ancien vice-président Mike Pence, qui a vanté son propre «agenda de la liberté» dans des discours qui contrastent implicitement avec M. Trump.

«Certaines personnes peuvent choisir de se concentrer sur le passé, mais je pense que les conservateurs doivent se concentrer sur l’avenir. Si nous le faisons, nous ne gagnerons pas seulement les prochaines élections, nous changerons le cours de l’histoire américaine pour des générations», avait prévu dire M. Pence dans un discours à la Heritage Foundation à Washington à la veille de la visite de M. Trump. L’apparition de M. Pence a été reportée en raison du mauvais temps, mais il prononcera son propre discours mardi matin devant la Young America’s Foundation, non loin de la réunion de l’AFPI.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions, Donald Trump a passé une grande partie de son temps à se concentrer sur les élections de 2020 et à répandre des mensonges sur sa défaite pour semer le doute sur la victoire de M. Biden. En effet, alors même que le comité du 6 janvier faisait la lumière sur ses tentatives désespérées et potentiellement illégales de rester au pouvoir et son refus d’apaiser une foule violente de ses partisans alors qu’ils tentaient d’arrêter la transition pacifique du pouvoir, M. Trump a continué d’essayer de faire pression sur les responsables pour qu’ils annulent la victoire de M. Biden, bien qu’il n’y ait aucun moyen légal de décertifier les dernières élections.

Mardi, il prévoit se concentrer sur la sécurité publique.

«Le président Trump voit une nation en déclin qui est entraînée, en partie, par l’augmentation de la criminalité et les communautés deviennent moins sûres sous les politiques démocrates, a déclaré son porte-parole, Taylor Budowich. Ses remarques mettront en évidence les échecs politiques des démocrates, tout en présentant une vision mettant l’Amérique en priorité pour la sécurité publique, qui sera certainement un enjeu déterminant à la mi-mandat et au-delà.»

Au-delà du sommet, le personnel de l’America First Policy Institute a jeté ses propres bases pour l’avenir, «en veillant à ce que nous ayons les politiques, le personnel et les processus fixés pour chaque agence clé lorsque nous reprendrons la Maison-Blanche», a dit Mme Rollins.

L’organisation à but non lucratif s’est développée, a-t-elle noté, à partir d’efforts pour éviter les premiers jours chaotiques du premier mandat de M. Trump, lorsqu’il est arrivé à la Maison-Blanche sans préparation, sans plans clairs prêts à être mis en place. Lorsque M. Trump s’est présenté pour une réélection, Mme Rollins, alors cheffe du Conseil de politique intérieure de M. Trump, a commencé à esquisser un programme de second mandat avec d’autres responsables de l’administration, notamment le conseiller principal en politique économique Larry Kudlow et le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien.

Lorsqu’il est devenu clair que M. Trump quitterait la Maison-Blanche, a-t-elle déclaré, l’AFPI a été créée pour poursuivre ce travail «organisé autour de ce programme de second mandat que nous n’avons jamais publié».

L’organisation, autrefois perçue comme une zone d’atterrissage pour les anciens responsables de l’administration Trump privés d’emplois plus lucratifs, est devenue un monstre, avec un budget de fonctionnement d’environ 25 millions $ et 150 employés, dont 17 anciens hauts responsables de la Maison-Blanche et neuf anciens membres du cabinet.

Le groupe compte également plus de 20 centres politiques et a tenté d’étendre sa portée au-delà de Washington en s’efforçant d’influencer les législatures locales et les conseils scolaires. Une «initiative de leadership américain», dirigée par l’ancien chef du Bureau de la gestion du personnel, Michael Rigas, a été lancée il y a plusieurs semaines pour identifier les futurs employés fidèles à Donald Trump et son approche «America First», qui pourraient être embauchés dans le cadre d’un effort plus large pour remplacer certains pans de la fonction publique, comme Axios l’a récemment rapporté.

Le groupe est l’une des nombreuses organisations alliées de M. Trump qui ont continué à défendre ses politiques en son absence, notamment America First Legal, dédiée à la lutte contre l’agenda de Joe Biden par le biais du système judiciaire, le Center for Renewing America et le Conservative Partnership Institute.

Le sommet vise à mettre en évidence le «premier programme américain» de l’AFPI, centré sur 10 domaines politiques clés, dont l’économie, les soins de santé et la sécurité électorale. Il comprend de nombreux enjeux clés liés à Donald Trump, comme la poursuite de la construction d’un mur le long de la frontière sud et un plan pour «démanteler l’État administratif».

Dans un discours lundi, l’ancien président de la Chambre Newt Gingrich, dont le «contrat avec l’Amérique» a été crédité pour avoir aidé les républicains à balayer les élections de mi-mandat de 1994, a salué l’effort qu’il perçoit comme la clé de la future victoire du Parti républicain.

«Le peuple américain veut des solutions», a-t-il déclaré.