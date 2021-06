Donald Trump débute une série d’apparitions publiques en Caroline du Nord

GREENVILLE, N.C. — L’ancien président Donald Trump a demandé samedi aux républicains de soutenir les candidats qui partagent ses valeurs lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine alors qu’il amorce une phase plus active de sa vie post-présidentielle.

L’ancien président républicain a laissé planer la possibilité d’une autre candidature présidentielle en 2024, mais il a promis d’être d’abord actif pour aider les campagnes électorales de ses alliés lors de la lutte de l’année prochaine pour le contrôle du Congrès.

«La survie de l’Amérique dépend de notre capacité à élire des républicains à tous les niveaux à partir des élections de mi-mandat l’année prochaine», a lancé Donald Trump.

Donald Trump a prononcé ses commentaires lors d’un discours devant des centaines de responsables et d’activistes républicains réunis pour la convention des républicains de Caroline du Nord. Il a pris la parole en ouverture de convention dans ce qui devrait être le début d’une nouvelle série de rassemblements et d’événements publics. Absent de ses fonctions depuis plus de quatre mois et banni de ses comptes de médias sociaux préférés, l’ancien président espère utiliser de tels événements pour se faire entendre avant une autre éventuelle course présidentielle.

Ses conseillers envisagent déjà des apparitions ultérieures dans l’Ohio, la Floride, l’Alabama et la Géorgie pour aider à renforcer les candidats républicains et à dynamiser les électeurs.

Contrairement aux énormes rassemblements, alors qu’il remplissait des arènes sportives lorsqu’il était président, Donald Trump a affronté une foule de plusieurs centaines de républicains de Caroline du Nord assis à des tables à l’intérieur du centre des congrès de Greenville samedi soir. Des dizaines de milliers d’autres ont suivi son discours sur les réseaux sociaux.

Invitée brièvement sur scène lors de son allocution, la belle-fille de Donald Trump, Lara Trump, qui est originaire de Caroline du Nord, a annoncé qu’elle ne se présenterait pas au Sénat en raison d’obligations familiales.

«Je dis non pour l’instant, pas non pour toujours», a déclaré Lara Trump.

Quelques minutes plus tard, Donald Trump a annoncé son soutien au représentant Ted Budd lors de la primaire républicaine de l’État, donnant une gifle à l’ancien gouverneur Pat McCrory, qui a critiqué les mensonges de Donald Trump sur les élections de 2020.

«Vous ne pouvez pas choisir des gens qui ont déjà perdu deux courses et qui ne défendent pas nos valeurs», a déclaré Donald Trump.

Donald Trump a consacré une grande partie de ses remarques à dénoncer l’administration du président Joe Biden, qu’il a qualifié «d’administration de gauche la plus radicale de l’histoire».

«Alors que nous nous réunissons ce soir, notre pays est détruit sous nos yeux», a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Comité national démocrate, Ammar Moussa, a tiré sur Donald Trump dans une déclaration publiée avant son discours.

«Plus de 400 000 morts américains, des millions d’emplois perdus et une rhétorique dangereuse ne sont apparemment pas suffisants pour que les républicains rompent avec un président perdant qui leur a coûté la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre», a déclaré Ammar Moussa.

Alors que Donald Trump a dû redoubler d’efforts pour faire entendre sa voix depuis qu’il a quitté ses fonctions, il reste une force dirigeante du Parti républicain. Un récent sondage national de l’Université Quinnipiac a révélé que 66% des républicains aimeraient le voir se présenter aux élections, bien que le même nombre d’Américains dans l’ensemble aient déclaré qu’ils préféreraient qu’il ne le fasse pas.