Donald Trump entame une série de bains de foule en Iowa

MAQUOKETA, Iowa — Donald Trump a lancé mercredi une tournée de bains de foule automnale pour renforcer ses appuis du caucus républicain dans l’Iowa, où l’ancien président fait face à des attentes extrêmement élevées dans sa campagne pour un retour à la Maison-Blanche.

Ayant fait campagne beaucoup moins souvent dans l’Iowa que bon nombre de ses rivaux, M. Trump effectuait la première de cinq visites prévues dans cet État d’ici la fin octobre. Ces visites visent à convertir ce que les sondages dans l’Iowa montrent comme une avance dominante en termes de partisans et bénévoles engagés. La campagne de M. Trump tente d’obtenir une victoire écrasante qui priverait ses rivaux de l’élan et mettrait effectivement fin à la primaire le jour du caucus.

«Dans moins de quatre mois, nous allons remporter les caucus de l’Iowa dans une victoire écrasante historique», a prédit Donald Trump alors qu’il s’adressait à une foule de plus de 1000 personnes dans la petite ville de Maquoketa. Il a exhorté les personnes présentes à le soutenir aux caucus du 15 janvier et leur a demandé d’amener des amis voter pour lui.

En 2016 Donald Trump a terminé juste derrière le sénateur du Texas Ted Cruz dans l’Iowa. Le candidat a évoqué sa défaite de 2016 au début de son discours, accusant son équipe de campagne précédente.

La campagne de Donald Trump vise à recueillir des cartes signées par la foule s’engageant à le soutenir lors des caucus du 15 janvier. Bien que ces cartes ne lient pas les électeurs à un candidat, elles fournissent aux campagnes des informations de contact précieuses pour faire voter et recruter des bénévoles et des dirigeants de circonscription.

Lors d’un deuxième événement à Dubuque, M. Trump s’est adressé au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qu’il a longtemps traité comme sa cible principale, alors qu’il vantait les efforts de son administration pour aider les agriculteurs de l’Iowa et réprimer l’immigration clandestine.

Avant de quitter la ville, Donald Trump s’est arrêté au Kathy’s Treehouse Pub and Eatery. Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées dans le bar du restaurant Bettendorf, où M. Trump a signé des billets d’un dollar, des casquettes et le débardeur — et plus tard, le bras — d’une serveuse de l’endroit.

M. Trump s’est rendu dans l’Iowa sept fois cette année, faisant la une des événements politiques et politiques, et il s’est arrêté à son bureau de campagne en juillet. M. Trump a choisi de ne pas assister aux événements réunissant plusieurs candidats dans l’Iowa organisés par des groupes sociaux conservateurs influents.

Plus récemment, ses événements s’apparentaient davantage à des séances de photos, notamment en s’arrêtant dans une maison de fraternité de l’État de l’Iowa pour lancer des ballons de football et serrer des mains avant d’assister au match de football universitaire ce mois-ci.

Avant cela, M. Trump avait attiré les foules à la foire de l’État de l’Iowa en août. Il a amené des membres de la Chambre des représentants des États-Unis de Floride pour intimider M. DeSantis, qui visitait la foire le même jour.

Donald Trump reste le favori pour l’investiture républicaine, même s’il fait face à quatre chefs d’accusation distincts qui ont abouti à des dizaines d’accusations criminelles.

«La vérité est que M. Trump a une avance durable dans l’Iowa», a déclaré le stratège républicain David Kochel, un vétéran de l’Iowa et un stratège républicain national.

Tracie Kelly, une mère de 48 ans qui scolarise ses enfants à la maison, a assisté à l’événement avec son mari et sa famille. Après avoir rempli sa carte d’engagement envers M. Trump, Mme Kelly l’a qualifié de «la bonne personne pour faire la bonne chose».

Elle a notamment souligné la nomination des trois juges de la Cour suprême des États-Unis qui ont contribué à l’annulation de l’affaire Roe c. Wade, permettant ainsi aux États d’adopter des restrictions strictes en matière d’avortement. M. Trump a refusé de s’engager à poursuivre une interdiction nationale de l’avortement, suscitant la colère de certains conservateurs. Mais Mme Kelly a dit que cela ne la dérangeait pas.

«Il ne dit peut-être pas toujours les bonnes choses, mais il parle au nom de nos convictions», a-t-elle déclaré.