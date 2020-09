Donald Trump et Joe Biden croisent le fer dans un premier débat décisif

CLEVELAND — Le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont amorcé le tout premier débat de la course à la Maison-Blanche avec des échanges acrimonieux sur les soins de santé, la COVID-19 et la Cour suprême.

D’emblée, les deux hommes se sont fréquemment coupé la parole avec des interjections colériques. «Vas-tu te la fermer?» a finalement lancé Joe Biden alors que Donald Trump s’acharnait sur son refus de préciser s’il nommerait un juge additionnel à la Cour suprême en guise de représailles pour la nomination d’Amy Coney Barrett pour remplacer la défunte Ruth Bader Ginsburg.

«Le fait est que tout ce qu’il a dit jusqu’à maintenant est tout simplement mensonger, a soutenu Joe Biden. Je ne suis pas ici pour relever ses mensonges. Tout le monde sait qu’il est un menteur.»

MM. Trump et Biden sont arrivés à Cleveland en espérant que la joute galvanise leurs partisans, tandis qu’ils se disputent un nombre relativement modeste d’électeurs indécis qui pourrait déterminer l’issue du scrutin.

Le débat représente l’occasion d’étayer leurs visions radicalement différentes d’un pays déchiré par de multiples crises. Cela fait des décennies que deux hommes n’ont pas demandé à diriger une nation confrontée à un tel tumulte, les Américains étant à la fois craintifs et impatients face à la pandémie de COVID-19 qui a tué plus de 200 000 de leurs concitoyens et coûté des millions d’emplois.

Avec à peine 35 jours avant les élections et un vote par anticipation déjà entamé dans certains États, M. Biden est monté sur scène fort d’une avance dans les intentions de vote — confortable à l’échelle nationale, plus serrée dans les États cruciaux. Il cherche à étendre ses appuis parmi les femmes et les électeurs plus âgés, surtout dans les banlieues. Des sondages montrent que le président sortant a perdu du terrain dans ces segments de sa base électorale depuis 2016.

Donald Trump tâche pour sa part de refaçonner la course et convaincre les électeurs que le scrutin ne représente pas un référendum sur sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de morts aux États-Unis que dans tout autre pays.

Bien que certains collaborateurs du président l’ont exhorté à adopter un ton posé et à vanter ses propres réalisations, Donald Trump compte lancer une offensive tous azimuts contre Joe Biden. Il a fait part de son intention de présenter son rival comme un homme qui ne comprend rien aux Américains moyens après 47 ans à Washington, et dont la famille — et plus précisément le fils Hunter — est corrompue.

Les performances de M. Biden lors des débats primaires ont été inégales, et certains militants démocrates étaient inquiets en vue de mardi soir. Mais son équipe croit qu’il s’agit du moment idéal pour mettre en lumière les échecs de M. Trump face à la pandémie et à l’économie, et pour que l’ancien vice-président se positionne comme un «vérificateur de faits» sur scène.