Donald Trump joue sur la peur lors de rassemblements dans le Midwest

Le président Donald Trump a utilisé samedi des tactiques de peur en accusant la gauche d’essayer «d’effacer l’histoire américaine, de purger les valeurs américaines et de détruire le mode de vie américain» dans un discours aux électeurs du Michigan.

«Le Parti démocrate que vous connaissiez autrefois n’existe pas», a déclaré Donald Trump aux électeurs de Muskegon, dans le Michigan, avant un rassemblement dans le Wisconsin – deux États du Haut-Midwest qui ont joué un rôle déterminant dans sa victoire en 2016, mais qui peuvent maintenant lui échapper.

Alors qu’il essaie d’empêcher plus d’électeurs de se retourner contre lui, Donald Trump a cherché à dépeindre les démocrates comme des «radicaux anti-américains» dans une «croisade contre l’histoire américaine». Il a dit aux électeurs modérés qu’ils avaient «un devoir moral» de rejoindre le Parti républicain.

Il a également revisité sa querelle de plusieurs mois avec la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer.

Gretchen Whitmer, une démocrate, a été la cible d’un complot d’enlèvement par des extrémistes antigouvernementaux qui étaient en colère contre les mesures sanitaires qu’elle a mises en place en raison de la pandémie. Treize hommes ont été inculpés pour ce projet, qui prévoyait de prendre d’assaut la capitale de l’État et de tenir une sorte de procès pour la gouverneure.

Donald Trump a commenté cette situation, tandis que la foule scandait «Emprisonnez-la».

«Vous devez demander à votre gouverneur d’ouvrir votre État et d’ouvrir vos écoles. Les écoles doivent être ouvertes, non? » a déclaré Donald Trump, qui s’est également félicité du rôle des forces de l’ordre fédérales pour avoir déjoué le complot.

Une assistante de la gouverneure Whitmer a répondu aux attaques de Donald Trump dans un tweet.

«Chaque fois que le président fait cela lors d’un rassemblement, la rhétorique violente à l’égard de la gouverneure s’intensifie immédiatement sur les médias sociaux», a tweeté la directrice numérique de Whitmer, Tori Saylor. «Il faut que ça s’arrête. Il le faut. »

Ce discours de campagne de Donald Trump survient alors qu’il fait face à des vents contraires non seulement dans les sondages nationaux, qui montrent le démocrate Joe Biden en tête, mais également dans les principaux sondages dans les États clés. Cette sortie survient également après que la campagne de Donald Trump ait retiré la plupart de ses publicités télévisées dans le Midwest, transférant une grande partie de son budget vers les États du «Sun Belt» tels que la Floride, la Caroline du Nord, l’Arizona et la Géorgie, ainsi que la Pennsylvanie.

Le président continue d’être critiqué pour sa gestion de la pandémie, alors qu’il a été hospitalisé plusieurs jours au début du mois en raison du coronavirus.

L’État du Wisconsin a battu le record de nouveaux cas positifs de coronavirus vendredi – c’est la troisième fois que cela se produit en une semaine. L’État a également atteint des niveaux records de décès et d’hospitalisations quotidiens la semaine dernière.

Mais il semblait y avoir peu d’inquiétude dans la foule venue acclamer Donald Trump à l’aéroport, où des milliers de partisans se tenaient étroitement ensemble dans le froid. La grande majorité ne portait pas masque.

Joe Biden n’avait aucun événement public prévu samedi. Mais dans une note aux partisans, la directrice de campagne Jen O’Malley Dillon a fait une mise en garde contre la complaisance.

«La réalité est que cette course est beaucoup plus serrée que certains des experts que nous voyons sur Twitter et à la télévision le suggèrent», a-t-elle écrit dans une note à son équipe, dont une copie a été obtenue par l’Associated Press. «Si nous avons appris quelque chose de 2016, c’est que nous ne pouvons pas sous-estimer Donald Trump ou sa capacité à revenir en lice dans les derniers jours d’une campagne, à travers les diffamations ou les tactiques sournoises dont il dispose.»

Donald Trump maintient un calendrier de campagne agressif malgré son propre combat récent contre le virus. Il organise des rassemblements dimanche au Nevada et lundi en Arizona avant de revenir mardi en Pennsylvanie.

La difficulté d’obtenir un deuxième mandat était apparente vendredi lorsque Donald Trump a fait campagne en Géorgie. Aucun candidat républicain à la présidentielle n’a perdu l’État depuis 1992, mais les sondages montrent Donald Trump et Joe Biden dans une compétition serrée. Donald Trump a également dû courtiser les électeurs de l’Iowa, qui l’avait choisi avec une avance de près de 10 points de pourcentage il y a quatre ans.

Les derniers chiffres concernant la collecte de fonds de la campagne de l’équipe Trump suggèrent qu’il est probablement le premier président en exercice de l’ère moderne à faire face à un désavantage financier. Après avoir construit un avantage de trésorerie massif, sa campagne a dépensé énormément, tandis que Joe Biden a maintenu ses dépenses à un niveau bas et a bénéficié d’une vague de dons qui lui a permis de collecter près d’un milliard de dollars au cours des trois derniers mois. Cela donne à Joe Biden un énorme avantage en argent à un peu plus de deux semaines avant les élections.

Dans les heures qui ont précédé ses rassemblements de samedi, Donald Trump s’est concentré à régler ses comptes avec un membre de son propre parti, le sénateur républicain Ben Sasse du Nebraska.

En utilisant le sobriquet «Little Ben Sasse», Donald Trump a tweeté que le sénateur était un «boulet pour le Parti républicain et un embarras pour le grand État du Nebraska».

La série de tweets a été écrite après que Ben Sasse ait déclaré mercredi aux électeurs lors d’une réunion téléphonique publique que Donald Trump avait «flirté avec les suprémacistes blancs», qu’il se moquait des chrétiens évangéliques en privé et qu’il «embrassait les fesses des dictateurs».

Ben Sasse, qui tente d’être réélu cette année dans l’État fortement républicain, a ensuite critiqué la gestion de la pandémie par le président et a déclaré que la famille Trump avait profité de la présidence «comme une opportunité commerciale».

Sur Twitter, Donald Trump a qualifié Ben Sasse du «moins efficace de nos 53 sénateurs républicains, et d’une personne qui n’a vraiment pas ce qu’il faut pour être formidable».

Le porte-parole de Ben Sasse, James Wegmann, a répondu que le sénateur Sasse se concentrait à aider les républicains à conserver leur majorité au Sénat, et «qu’il ne perdra pas une seule minute sur les tweets.»