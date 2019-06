Donald Trump lance sa campagne pour l’élection présidentielle de 2020

WASHINGTON — Donald Trump s’était présenté en 2016 comme un néophyte en politique qui allait «brasser la cage» à Washington, et il prévoit marteler ce même message quatre ans plus tard, même en temps que président sortant.

M. Trump lancera sa campagne de réélection mardi soir lors d’un rassemblement à Orlando, en Floride, où il établira un lien entre ses promesses de perturber l’ordre établi et ses objectifs pour un nouveau mandat à la Maison-Blanche.

En début d’après-midi, déjà, des milliers de partisans étaient réunis devant l’aréna où le président prononcera son discours.

L’événement n’attirera cependant pas que des sympathisants de M. Trump à Orlando; des contestataires prévoient organiser une manifestation dans un bar gai situé à proximité de l’aréna. Ils estiment que l’annonce du président est un affront dans cette ville où les communautés portoricaine et homosexuelle sont bien présentes.

Dans son discours, Donald Trump devrait répéter sensiblement le même message qu’en 2016, même s’il représente maintenant des institutions qu’il souhaitait ébranler quatre ans plus tôt.

Lors de sa première campagne à la présidence, l’homme d’affaires avait tenté d’attirer des électeurs insatisfaits qui se sentaient laissés pour compte par les bouleversements économiques et les changements démographiques.

Les personnes impliquées dans la campagne de réélection du président estiment que ce message populiste résonne encore dans l’électorat, malgré les liens de proximité entre son administration et les lobbyistes, ainsi que les efforts apparents de la famille Trump pour profiter de la présidence.

«Il n’est toujours pas considéré comme un politicien», a souligné Jason Miller, conseiller principal en communication de Donald Trump en 2016. «Les électeurs ne le définissent pas avec l’étiquette du parti, ils le définissent par sa politique et son message de bouleverser le statu quo à Washington. C’est la principale raison pour laquelle il a réussi à gagner les États bleus en 2016.»

Les démocrates croient cependant qu’il ne pourra pas s’en sortir avec ce discours en 2020.

«Comment pouvez-vous dire: oubliez ces deux dernières années, il est un néophyte, il défonce les portes», se demande Karine Jean-Pierre, ancienne responsable de la campagne de Barack Obama, qui est maintenant chez MoveOn.org.

«La vie des gens est plus difficile à cause de ce qu’il a fait en tant que président. Les électeurs sont attentifs et n’y croiront pas.»