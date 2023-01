Donald Trump lance sa candidature pour 2024 et se dit «plus engagé» que jamais

SALEM, Mass. — L’ancien président Donald Trump a donné le coup d’envoi de sa candidature à la Maison-Blanche pour 2024 avec un arrêt samedi dans le New Hampshire avant de se rendre en Caroline du Sud, dans les États où auront lieu les premières primaires de l’élection présidentielle.

«Nous commençons ici en tant que candidat à la présidence», a déclaré M. Trump aux dirigeants du parti lors de la réunion annuelle du Parti républicain du New Hampshire à Salem avant un arrêt en fin d’après-midi à Columbia pour présenter son équipe de direction en Caroline du Sud. «Je suis plus en colère aujourd’hui et je suis plus engagé maintenant que jamais.»

Donald Trump et ses alliés espèrent que les événements dans les États dotés d’un pouvoir énorme dans la sélection du candidat offriront une démonstration de force derrière l’ancien président après un lent début de campagne qui a laissé beaucoup de gens remettre en question son engagement à se présenter à nouveau. Au cours des dernières semaines, ses partisans ont contacté des représentants politiques et des élus pour obtenir le soutien de Donald Trump à un moment critique où d’autres républicains préparent leur propre candidature.

Dans le New Hampshire, Donald Trump a fait la promotion de son programme de campagne, y compris en matière d’immigration et de la criminalité, et il a déclaré que sa politique serait à l’opposé de celle du président Joe Biden. Il a cité la décision des démocrates de modifier le calendrier électoral, coûtant au New Hampshire sa première place dans les primaires. Il a aussi accusé M. Biden, qui a terminé cinquième dans le New Hampshire en 2020, de «saccager honteusement cette tradition politique bien-aimée».

«J’espère que vous vous en souviendrez lors des élections générales», a déclaré M. Trump aux membres du parti. Donald Trump a remporté deux fois les primaires, mais il a perdu l’État à chaque fois au profit des démocrates.

Alors que Donald Trump reste le seul candidat déclaré à la présidentielle de 2024, des adversaires potentiels, dont le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, qui était l’ambassadrice de M. Trump aux Nations unies, pourraient lancer leur campagne dans les mois à venir.

En Caroline du Sud, le gouverneur Henry McMaster, le sénateur américain Lindsey Graham et plusieurs membres de la délégation du Congrès de l’État prévoyaient d’assister à l’événement de M. Trump.

L’équipe de Donald Trump a eu du mal à obtenir le soutien des législateurs de la Caroline du Sud, même de la part de certains qui l’ont soutenu avec empressement auparavant. Certains ont dit qu’il était trop tôt pour faire des approbations à plus d’un an des primaires ou qu’ils attendaient de voir qui d’autre entrerait dans la course. D’autres ont déclaré qu’il était temps pour le parti de passer de M. Trump à une nouvelle génération de dirigeants.

L’événement de la Caroline du Sud, qui s’est déroulé dans un bâtiment gouvernemental, était à certains égards inhabituel pour l’ancienne vedette de la télé-réalité qui favorise généralement les grands rassemblements et qui a essayé de cultiver une image marginale.

Les rassemblements coûtent cher et M. Trump a ajouté de nouveaux défis financiers lorsqu’il a décidé de commencer sa campagne en novembre – bien plus tôt que beaucoup ne l’avaient demandé. Cela le soumet à des règles strictes en matière de collecte de fonds et il ne peut pas utiliser son comité d’action politique bien financé pour payer ces événements, qui peuvent coûter plusieurs millions de dollars.

Donald Trump reste le seul candidat annoncé pour 2024, et les premiers sondages montrent qu’il est le favori pour remporter la nomination de son parti.