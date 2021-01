Donald Trump offre le pardon présidentiel à Steve Bannon et 142 autres personnes

WASHINGTON — Donald Trump a offert le pardon présidentiel à son ancien stratège en chef Steve Bannon dans le cadre d’une série de pardons de dernière minute à près de 150 personnes, dont des vedettes du rap et d’anciens membres du Congrès.

Les pardons et commutations de 143 personnes, dont Steve Bannon, ont été annoncés mercredi après minuit dans les dernières heures du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Steve Bannon a été accusé d’avoir dupé des milliers d’investisseurs qui pensaient que leur argent serait utilisé pour remplir la principale promesse électorale de Donald Trump de construire un mur le long de la frontière sud. Au lieu de cela, il aurait détourné plus d’un million de dollars, payant un salaire à un responsable de campagne et des dépenses personnelles pour lui-même.

Steve Bannon n’a pas répondu aux questions de l’Associated Press mardi.

Donald Trump a déjà gracié un grand nombre d’associés et de partisans de longue date, y compris son ancien président de campagne, Paul Manafort; Charles Kushner, le père de son gendre; son ami et conseiller de longue date Roger Stone; et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

– Par Jonathan Lemire, Eric Tucker et Jill Colvin The Associated Press