Donald Trump se sent «jeune» et «dynamique»

WASHINGTON — Le président Donald Trump dit qu’il se sent «jeune» et «dynamique» à 72 ans et pense pouvoir battre «facilement» Joe Biden, qui est âgé de 76 ans.

Un journaliste à la Maison-Blanche a demandé à M. Trump, vendredi, à quel âge une personne serait trop vieille pour diriger les États-Unis.

M. Trump a répondu: «Je me sens juste comme un jeune homme. Je suis si jeune. Je n’arrive pas à y croire (…) je suis un jeune homme dynamique.»

Il a ensuite souri en disant qu’il n’était pas sûr de l’aspirant candidat démocrate Joe Biden, le deuxième plus vieux candidat à la course derrière Bernie Sanders.

Donald Trump a dit: «Je regarde Joe. Je ne sais pas pour lui.»

Mais il a ajouté qu’il ne dirait jamais que quiconque est trop vieux pour être président.