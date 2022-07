Dossier Griner: Lavrov se dit prêt à discuter d’un échange de prisonniers

MOSCOU — Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a révélé qu’il était ouvert à une conversation téléphonique avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken pour discuter d’un éventuel échange de prisonniers impliquant la vedette américaine du basketball Brittney Griner.

Blinken a déclaré, mercredi, que Washington avait proposé à la Russie un accord qui ramènerait Griner et un autre Américain emprisonné, Paul Whelan. Une personne proche du dossier a précisé que le gouvernement américain proposait d’échanger le marchand d’armes russe et condamné Viktor Bout contre Whelan et Griner.

S’exprimant lors d’une visite en Ouzbékistan, Lavrov a mentionné que son ministère avait reçu une demande officielle des États-Unis pour un appel téléphonique après la déclaration de Blinken. Le chef de la diplomatie russe a ajouté qu’il serait disposé une fois de retour à Moscou et que le moment de l’appel était en cours d’élaboration.

Lavrov a dit qu’il était ouvert à discuter de l’échange de prisonniers, même si le ministère des Affaires étrangères n’a pas été impliqué dans les discussions précédentes sur la question.

«J’écouterai ce qu’il a à dire», a ajouté Lavrov.

Interrogé jeudi sur l’offre américaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que les échanges de prisonniers étaient généralement négociés discrètement dans les coulisses.

«Nous savons que de telles questions sont discutées sans aucune divulgation d’informations, a souligné Peskov aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. Normalement, le public l’apprend lorsque les accords sont déjà mis en œuvre.»

Avec les commentaires de Blinken, c’est la première fois que le gouvernement américain s’avance publiquement sur toute mesure concrète qu’il a prise pour obtenir la libération de Griner.

La double médaillée d’or olympique et joueuse du Mercury de Phoenix de la WNBA a été arrêtée à la mi-février dans un aéroport de Moscou lorsque des inspecteurs ont trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

L’arrestation de Griner est survenue à un moment de tensions accrues entre Moscou et Washington avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine, le 24 février. Les cinq mois de détention de Griner ont suscité de vives critiques parmi ses coéquipières et ses supporteurs aux États-Unis.

Son procès pour trafic de drogue a commencé ce mois-ci devant un tribunal à l’extérieur de Moscou, et elle a témoigné mercredi qu’elle ne savait pas comment les cartouches se sont retrouvées dans son sac, mais qu’elle avait reçu la recommandation d’un médecin d’utiliser du cannabis pour traiter les douleurs liées à la pratique de son sport.

La joueuse de 31 ans a plaidé coupable, mais a ajouté qu’elle n’avait aucune intention criminelle d’apporter les cartouches en Russie et qu’elle les avait emballées à la hâte à son retour pour jouer dans une ligue de basketball russe pendant l’intersaison de la WNBA. Elle risque jusqu’à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable de transport de drogue.