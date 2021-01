Doug Ford demande l’aide de Joe Biden pour les doses de vaccins en Ontario

TORONTO — Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a appelé le président américain élu Joe Biden à aider la province à obtenir plus de doses de vaccins contre la COVID-19.

M. Ford a exprimé sa frustration à l’égard du ralentissement de la livraison du vaccin Pfizer-Biotech qui verra l’Ontario ne recevoir aucune dose la semaine prochaine et des milliers de moins au cours du prochain mois.

M. Ford a appelé M. Biden à permettre le partage d’un million de doses du vaccin Pfizer, fabriqué au Michigan.

Il a également exprimé sa frustration envers les dirigeants de Pfizer au sujet des retards et a exhorté le premier ministre Justin Trudeau à intensifier la pression sur l’entreprise pour qu’elle livre davantage de doses au Canada.

L’Ontario affirme que ses livraisons hebdomadaires du vaccin Pfizer-BioTech contre la COVID-19 seront réduites jusqu’à 80% au cours du prochain mois.

Le gouvernement fédéral a déclaré que les expéditions devraient revenir aux niveaux attendus à la fin février et au début mars.

L’Ontario s’attend toujours à atteindre son objectif de fournir la première dose du vaccin à tous ses résidents, travailleurs et proches aidants essentiels en soins de longue durée d’ici le 15 février.

Cet objectif a déjà été atteint dans des points chauds de la COVID-19, notamment Toronto, la région de Peel et la région de York.

Au total, 224 134 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province.

L’Ontario a signalé mardi 1913 nouveaux cas de COVID-19 et 46 autres décès liés au virus.

Le ministère de la Santé a toutefois précisé qu’en raison d’un problème technique à la régie régionale de la santé de Toronto, ce bilan des nouveaux cas était probablement plus élevé. On signalait 550 nouveaux cas à Toronto, alors que les bilans quotidiens depuis trois jours étaient de 815, 1035 et 903 nouveaux cas.

On recensait mardi 346 nouveaux cas dans la banlieue torontoise de Peel et 235 dans celle de York.

Plus de 34 500 tests ont été effectués en Ontario depuis le dernier rapport quotidien.

Depuis le début de la pandémie, on a enregistré un total de 242 277 cas de COVID-19 en Ontario. De ces cas, 242 277 ont été résolus et il y a eu un total de 5479 décès dans la province liés au virus.