Doug Ford devrait annoncer jeudi un plan de déconfinement pour l’Ontario

TORONTO — Le premier ministre Doug Ford devrait annoncer jeudi après-midi le plan de déconfinement de l’Ontario, alors que le nombre de nouveaux cas continue de diminuer dans cette province durement touchée par la troisième vague.

M. Ford fera l’annonce tant attendue par les Ontariens à 15 h, deux heures après que les conseillers scientifiques du gouvernement auront publié les projections mises à jour.

Une ordonnance de maintien à domicile a été prolongée la semaine dernière et doit être levée le 2 juin, selon les directives lancées jusqu’ici. Plus tôt cette semaine, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que le plan de déconfinement serait «spécifique à chaque région».

Une porte-parole du premier ministre Ford a déclaré que le gouvernement ne reviendrait pas au système de restrictions à code couleur utilisé avant l’imposition générale de maintien à domicile.

L’annonce de ce plan de déconfinement intervient alors que les nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations en Ontario sont en baisse constante.

Activités de plein air ?

L’Ontario signalait 2400 nouveaux cas de COVID-19 mercredi et 27 autres décès liés au virus. De ces 2400 nouveaux cas, 607 étaient recensés à Toronto, 528 dans sa banlieue de Peel et 224 à Hamilton.

Selon le ministère de la Santé, 1320 personnes étaient hospitalisées avec la COVID-19, dont 721 aux soins intensifs et 493 sous respirateur. Le gouvernement affirme avoir administré près de 145 000 doses d’un vaccin COVID-19 depuis le rapport de mercredi, pour un total de plus de 7,5 millions de doses jusqu’ici.

La tendance à la baisse des nouveaux cas observée depuis trois semaines en Ontario a conduit mercredi le gouvernement Ford à autoriser les hôpitaux à reprendre progressivement les chirurgies non urgentes et les procédures qui avaient été reportées au plus fort de cette troisième vague. Les hôpitaux ont toutefois demandé à M. Ford un déconfinement progressif et prudent, pour éviter une quatrième vague.

On ne sait pas si le gouvernement ontarien lèvera les restrictions sur les activités de plein air, mais un certain nombre de groupes, y compris les conseillers scientifiques, ont demandé des changements à ces règles.

Le directeur scientifique de la table d’experts du gouvernement a déclaré la semaine dernière que les activités de plein air comme le golf, le tennis et le volleyball de plage sont à faible risque et qu’avec des instructions supplémentaires, le gouvernement pourrait permettre aux Ontariens de participer à nouveau à ces sports. Le Dr Peter Juni a toutefois précisé que les activités à haut risque liées à de nombreux sports, comme le covoiturage ou le partage d’un vestiaire, devraient être découragées.

L’annonce de jeudi intervient aussi alors que l’Ontario continue de progresser dans le déploiement de son vaccin; plus de 7,4 millions de personnes avaient reçu leur première dose mercredi.