Doug Ford doit annoncer mercredi si les écoles rouvriront en juin

TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 733 nouveaux cas de COVID-19 et 25 autres décès liés au virus, alors que le premier ministre doit annoncer s’il rouvre les écoles pour le dernier mois de l’année scolaire.

Des 733 nouveaux cas signalés mercredi, 173 étaient recensés à Toronto, 134 dans sa banlieue de Peel et 69 dans celle de York, ainsi que 66 à Hamilton. Ces données sont basées sur près de 31 800 tests effectués. Le ministère de la Santé indique que 708 personnes étaient hospitalisées mercredi, dont 576 aux soins intensifs et 399 sous respirateur.

Le gouvernement précise que 139 901 doses d’un vaccin COVID-19 ont été administrées depuis le rapport de mardi, pour un total jusqu’ici de plus de 9,3 millions.

Ces bilans sont publiés alors que le premier ministre Doug Ford devrait annoncer mercredi après-midi si les écoles rouvriront en juin, dernier mois de l’année scolaire. Les élèves de l’Ontario sont en apprentissage en ligne depuis la mi-avril.

Cette annonce sur les écoles est attendue alors que l’ordonnance de rester à domicile a été levée mercredi; la plupart des autres mesures de santé publique restent toutefois en vigueur. L’ordonnance, promulguée en avril, demandait aux Ontariens de ne quitter leur résidence que pour des raisons jugées essentielles, comme l’épicerie, les soins de santé ou l’exercice physique.

Mais d’autres mesures demeurent en vigueur, comme la limite de cinq personnes pour les rassemblements extérieurs et les restrictions sur les commerces et d’autres entreprises. Le gouvernement Ford souhaite commencer à «rouvrir l’économie» plus tard ce mois-ci avec des règles plus souples sur les entreprises et les activités de plein air.