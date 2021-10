Doug Ford donnera des détails sur le code QR associé à la preuve vaccinale

TORONTO — Le premier ministre Doug Ford doit donner vendredi matin des détails sur l’application et le code QR du certificat de vaccination de l’Ontario.

Le gouvernement a déclaré que la technologie serait disponible le 22 octobre, mais le site web de la province indique maintenant que le code QR sera disponible dès vendredi pour certains Ontariens.

Le site indique que les résidants dont les anniversaires tombent entre janvier et avril pourront télécharger le certificat numérisable vendredi, ceux dont les anniversaires sont entre mai et août pourront le faire samedi et ceux nés de septembre à décembre auront leur tour dimanche.

Il indique que le code QR sera disponible pour tous les Ontariens vaccinés à compter de 6 h lundi.

La province dit qu’une carte santé avec photo sera requise pour télécharger le code.

L’application elle-même est désormais disponible pour téléchargement, mais une porte-parole de M. Ford a indiqué qu’il appartiendra aux entreprises et aux organisations de lire les codes QR des individus.

Elle a ajouté que ces codes seraient fournis par la province.

Dans le cadre du programme de certificat de vaccination de l’Ontario, seuls ceux qui ont été entièrement vaccinés contre la COVID-19 – ou qui ont une exemption médicale valide d’un médecin – peuvent accéder à certains lieux, tels que les théâtres, les boîtes de nuit et les salles à manger des restaurants.

En ce moment, les résidants doivent montrer leur reçu de vaccin et leur pièce d’identité avec photo pour entrer dans ces installations, mais la province prévoit remplacer ce système par des codes-barres en noir et blanc et une application pouvant les lire.