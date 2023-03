Doug Ford espère un maire de Toronto qui sera contre le «définancement» de la police

MISSISSAUGA, Ont. — Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré mardi que lors de l’élection partielle à la mairie, en juin, les Torontois ne devraient pas soutenir une candidature qui appuie le «définancement» de la police.

M. Ford avait déjà annoncé plus tôt qu’il ne se mêlerait pas de la course pour remplacer le maire John Tory, qui a démissionné en février. Le premier ministre a toutefois abordé cette course à la mairie, mardi, lorsqu’il a été interrogé sur la violence dans les transports en commun à Toronto — notamment l’agression aléatoire au couteau, mortelle, d’un garçon de 16 ans dans une station de métro, samedi.

Lors d’une conférence de presse, mardi matin à Mississauga, le premier ministre a expliqué qu’il faut adopter une approche en trois volets pour résoudre ce problème: ajouter du soutien à la santé mentale, augmenter les effectifs policiers et réformer le système fédéral des libérations sous caution.

Sur les deux premiers points, M. Ford n’a pas indiqué que des fonds supplémentaires proviendraient du gouvernement provincial, pour aider Toronto à embaucher plus de policiers ou pour renforcer la stratégie de santé mentale de 3,8 milliards $ sur 10 ans de son gouvernement.

M. Ford, ancien conseiller municipal de Toronto et ex-candidat à la mairie en 2014, a cependant donné des conseils aux Torontois en vue de l’élection partielle pour diriger l’hôtel de ville, en juin. «Tout le monde et son cousin, son frère, son oncle et sa tante se présentent à la mairie de Toronto, mais il n’y a peut-être qu’une ou deux personnes qui, je pense, pourraient réellement diriger la Ville», a estimé M. Ford, sans nommer personne.

«Nous voyons des coups de couteau dans le métro, des vols de voitures, a-t-il dit. C’est assez. Nous devons investir plus d’argent dans la police. Il y a quelques candidats qui se présentent, des conseillers en exercice, qui ont voté pour définancer la police.

«Les gens qui ont voté pour définancer la police, ne votez pas pour eux, c’est aussi simple que ça. Nous ne voulons pas de l’anarchie dans nos villes.»

«Comprendre le rôle de la police»

M. Ford a ajouté que le prochain maire de Toronto devrait être un candidat qui comprend le rôle de la police.

L’ancien chef de la police de Toronto Mark Saunders, qui avait été défait lorsqu’il s’est présenté pour les progressistes-conservateurs de Doug Ford aux élections provinciales de l’an dernier, a déjà annoncé qu’il se présentait à la mairie.

Gabriel Magalhaes, âgé de 16 ans, était assis sur un banc dans une station de métro de Toronto, samedi soir dernier, lorsqu’il a été approché et mortellement poignardé lors d’une agression apparemment non provoquée, a indiqué la police. Jordan O’Brien-Tobin, âgé de 22 ans, sans domicile fixe, fait face à un chef d’accusation de meurtre au premier degré.

La mère de la victime a déclaré dans des entrevues qu’elle souhaitait plus de soutien en santé mentale et de soutien social. M. Ford a mentionné mardi qu’il n’était pas en désaccord avec ses commentaires — il a cité l’argent que son gouvernement dépensait déjà pour la santé mentale.

M. Ford a aussi indiqué mardi qu’il devrait y avoir des policiers à temps plein au sein de la Commission de transport de Toronto (TTC).

Le Service de police de Toronto avait prêté fin janvier à la TTC plus de 80 agents, en heures supplémentaires, à la suite d’une vague d’actes violents dans le réseau, mais il a mis fin à ces quarts de travail il y a deux semaines.