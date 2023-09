Doug Ford et Olivia Chow divergent sur les moyens de soutenir financièrement Toronto

TORONTO — Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a convenu lundi que la Ville de Toronto avait besoin d’un «nouvel accord» financier pour faire face à ses pressions économiques croissantes, mais a rejeté deux des principales demandes de la mairesse sur la manière d’y parvenir.

La mairesse Olivia Chow s’est entretenue avec le premier ministre, lundi, à l’Assemblée législative pour une réunion qui a duré plus d’une heure. Elle a abordé la situation financière délicate dans laquelle se trouve la Ville, qui est aux prises avec un déficit de 1,5 milliard $. Cette somme est principalement due au transfert de services d’autres instances vers la municipalité.

«Le premier ministre et moi sommes d’accord sur le fait que Toronto est un moteur économique important — nous générons la moitié du PIB de l’Ontario — et nous convenons également que l’accord financier actuel n’est tout simplement pas viable», a déclaré Mme Chow.

«Nous avons besoin d’un accord financier à long terme, d’un nouvel accord, d’un meilleur accord qui… générerait une sorte de revenus sûrs, afin que nous n’ayons pas — chaque année ou presque chaque mois — à essayer de trouver des sources de revenus», a-t-elle renchéri.

Le conseil municipal de Toronto a voté plus tôt ce mois-ci en faveur d’une nouvelle surtaxe sur les ventes de maisons de grande valeur et a demandé au gouvernement provincial d’utiliser son pouvoir pour introduire une taxe de vente municipale pour Toronto ou pour donner à la Ville une partie de ses taxes de vente harmonisées (TVH) existantes.

«Je ne suis tout simplement pas favorable, et surtout en ces temps où le coût de la vie fait mal, à faire peser davantage de poids sur le dos des contribuables», a déclaré M. Ford en réponse à une question sur ces propositions lors d’une conférence de presse avec Mme Chow après leur rencontre.

«Il y a toujours moyen d’envisager la croissance des revenus, plutôt que de taxer les gens», a-t-il nuancé.

M. Ford a également répondu par la négative lorsqu’on lui a demandé s’il était disposé à partager une part de la TVH.

La mairesse et le premier ministre ont également convenu lundi de former un groupe de travail avec des responsables provinciaux et municipaux pour trouver des solutions et faire rapport d’ici la fin novembre. Le groupe de travail a pour mandat d’éviter de nouvelles taxes et frais.

Mme Chow a déclaré que peu importe si c’est grâce aux recettes fiscales ou aux services de téléchargement, Toronto a simplement besoin de davantage de revenus et de stabilité.

«La Ville de Toronto ne se soucie pas vraiment d’où viendra l’argent», a-t-elle déclaré, donnant des exemples de services tels que la garde d’enfants, la police et les transports en commun qu’elle offre.

«Je sais que le premier ministre Ford a un merveilleux excédent qui me rend assez jalouse et partout où il trouvera du financement, je l’accueillerai avec plaisir», a-t-elle ajouté.

L’Ontario a prévu un déficit de 1,3 milliard $ pour cet exercice financier, puis un léger excédent l’année prochaine et un déficit de 4,4 milliards $ d’ici 2025-2026, mais le ministre des Finances a également annoncé en septembre dernier que la province avait terminé l’exercice 2021-2022 avec une surprise. Un surplus de 2,1 milliards $, bien loin du déficit de 33 milliards $ projeté dans le budget précédent.

Le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario prévoit des excédents beaucoup plus importants, passant de 3 milliards $ cette année à 10,6 milliards $ d’ici 2025-2026.

Peu avant la réunion de lundi, M. Ford a annoncé que la province ajouterait 42 millions $ à une aide au logement transférable, dont plus de la moitié serait versée à la Ville de Toronto.

Le premier ministre a déclaré que l’argent versé dans le cadre de l’Allocation Canada-Ontario pour le logement aidera environ 4000 nouveaux ménages, permettant ainsi à davantage de personnes d’accéder à un logement et de libérer de l’espace dans les refuges.

Le gouvernement fédéral avait annoncé en juillet 97 millions $ pour Toronto pour aider à résoudre le problème, mais M. Ford et Mme Chow avaient déclaré que ce montant était inférieur aux 157 millions $ dont la ville avait besoin.