Doug Ford ne réduira pas à proprement parler les factures d’électricité de 12 %

TORONTO — Le gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario ne tiendra pas sa promesse électorale de 2018 de réduire les factures d’électricité de 12 %.

De 2018 à 2021, la facture d’électricité du client résidentiel type a augmenté de 4,3 % et elle continuera d’augmenter en moyenne de 2 % chaque année d’ici 2040, selon un rapport publié mercredi par le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario.

Le personnel du ministère de l’Énergie a déclaré au Bureau que le gouvernement ne réduirait pas les factures de 12 % par rapport aux niveaux de 2018.

Il le fera plutôt en comparant la facture d’électricité résidentielle sous le régime actuel des programmes de subventions en matière d’électricité à ce qu’elle aurait été en 2017 sous le régime des programmes de subventions du gouvernement libéral d’alors — par exemple, le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.

Or, le Bureau de la responsabilité financière estime que cet écart de 12 % ne sera atteint qu’en 2025, soit bien après les élections de cette année en Ontario.

Par contre, cet écart continuera d’augmenter, culminant en 2029, lorsque les factures seront inférieures de 23 % à celles du Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables des libéraux, en supposant que les politiques actuelles soient maintenues.

«En fait, le gouvernement ne va pas réduire les factures d’électricité», a déclaré Peter Weltman, directeur du Bureau de la responsabilité financière. «Les factures seront plutôt inférieures à ce qu’elles auraient été en vertu du Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, du gouvernement précédent.»

Dans leur plateforme électorale, les conservateurs de Doug Ford promettaient en 2018 de réduire les factures d’électricité de 12 %, en reversant aux familles les paiements de dividendes d’Hydro One (responsable du transport et de la distribution), en payant les programmes d’économie d’énergie à même les recettes générales, en annulant des contrats énergétiques et en déclarant un moratoire sur les nouveaux contrats.

Le ministre de l’Énergie, Todd Smith, a soutenu mercredi dans un communiqué que le rapport du Bureau confirmait que les factures seront inférieures de 12 % à ce qu’elles auraient été en vertu du plan des libéraux et que l’écart d’économies continuera d’augmenter.

«Le rapport confirme ce que les Ontariens savent depuis des années: les politiques ratées de l’ancien gouvernement libéral ont entraîné une flambée des tarifs d’électricité», a soutenu M. Smith. «La réduction des coûts pour les familles et les entreprises de l’Ontario est une priorité pour notre gouvernement et nous allons continuer à tenir notre promesse de rendre la vie plus abordable.»

Les libéraux avaient présenté leur plan en 2017, alors que la flambée des factures d’électricité était devenue une source de colère majeure au sein de la population ontarienne, juste avant les élections. Le plan prévoyait des subventions aux clients résidentiels et créait une nouvelle entité contrôlée par Ontario Power Generation, qui pouvait s’endetter pour financer la réduction des factures d’électricité.

Le coût du remboursement de cette dette, qui aurait atteint 28 milliards $ dans le cadre des plans libéraux, devait revenir sur les factures des contribuables à partir de 2022, en maintenant les coûts du plan hors des livres du gouvernement.

Au lieu de cela, en vertu des changements apportés aux programmes de subventions par le gouvernement progressiste-conservateur, ce coût sera assumé par les contribuables, avec une facture de 37,6 milliards $ sur 20 ans, estime le Bureau.

Au total, neuf programmes différents de subventions à l’énergie et à l’électricité coûteront à la province 118,1 milliards $ sur 20 ans, selon le rapport.