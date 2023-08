Doug Ford ne voit pas d’acte criminel dans la gestion de la ceinture de verdure

TORONTO — Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré vendredi être convaincu que rien de criminel n’avait eu lieu dans le retrait de certains terrains de la ceinture de verdure protégée.

M. Ford a répondu à des questions sur le sujet pour la première fois depuis la démission du chef de cabinet du ministre du Logement, cette semaine, et après que la GRC eut annoncé qu’elle évaluerait les preuves disponibles et déciderait si une enquête était justifiée.

«Si la GRC décide d’enquêter – elle n’a pas encore décidé –, je prendrai cela très au sérieux, extrêmement au sérieux, et j’ai une tolérance zéro contre les bêtises», a-t-il déclaré, vendredi.

M. Ford s’est dit «confiant» qu’il n’y avait pas de criminalité dans la gestion de la ceinture verte par son gouvernement.

Un rapport publié ce mois-ci par la vérificatrice générale de la province a révélé que le chef de cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, avait sélectionné la plupart des sites retirés de la Ceinture de verdure pour y construire des logements, plutôt qu’une équipe de fonctionnaires formée à cet effet.

Le rapport a également conclu que les promoteurs qui ont eu accès au chef de cabinet Ryan Amato lors d’un événement de l’industrie se sont retrouvés avec 92% des terrains et que les propriétaires fonciers des 15 sites ont été retirés du stand de la Ceinture de verdure pour voir la valeur de leurs terrains augmenter de 8,3 G$.

M. Ford et M. Clark ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment les sites avaient été sélectionnés, ce qui, selon les politiciens de l’opposition, défie toute croyance. M. Ford a expliqué vendredi qu’il n’était pas au courant des détails lorsqu’il a approuvé le plan lors d’une réunion du cabinet parce qu’il croyait en la délégation.

«Je ne peux pas microgérer l’une des plus grandes — j’appelle cela une société — l’une des plus grandes sociétés d’Amérique du Nord avec un chiffre d’affaires de 204 G$, des centaines de milliers d’employés, un PIB de plus d’un billion de dollars et microgérer chaque personne», s’est-il défendu.

La chef de l’opposition officielle néo-démocrate, Marit Stiles, a déclaré que la certitude de M. Ford selon laquelle il n’y avait pas de criminalité dans cette affaire ne concorde pas avec son affirmation selon laquelle il n’est pas au courant des détails.

«Il est tellement confiant, et pourtant il dit qu’il ne sait rien», a-t-elle relevé.