Doug Ford obtient des appuis de syndicats de travailleurs manuels

TORONTO — Doug Ford tente de se positionner de plus en plus comme l’«ami des travailleurs».

L’Union internationale des peintres et des métiers connexes a accordé mardi son soutien à M. Ford. La veille, le chef conservateur avait reçu l’appui du syndicat représentant les travailleurs de l’électricité (IBEW), après celui de la Fraternité internationale des chaudronniers.

Ces appuis du milieu syndical sont relativement nouveaux pour le chef progressiste-conservateur, qui cherche à obtenir un deuxième mandat consécutif le 2 juin.

La cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, rappelle que M. Ford a combattu les syndicats de la fonction publique pour l’adoption en 2019 d’une loi qui plafonne à 1 % ou moins les augmentations de salaire dans le secteur public.

M. Ford a eu également maille à partir avec les syndicats d’enseignants, d’abord lors de longues négociations des conventions collectives, puis à propos de la décision de son gouvernement de maintenir les écoles ouvertes pendant la pandémie.

De son côté, le chef du Parti vert, Mike Schreiner, tente de profiter de l’élan du débat des chefs de lundi soir en visitant les deux circonscriptions dans lesquelles le parti voit le plus grand potentiel de croissance.

M. Schreiner amorçait sa journée de campagne, mardi, dans la circonscription de University-Rosedale, au centre-ville de Toronto, avec la candidate vedette Dianne Saxe, ancienne commissaire à l’environnement de l’Ontario. Il devait se rendre ensuite dans Parry Sound-Muskoka, pour faire une annonce sur le logement.

M. Schreiner a mentionné ces deux circonscriptions dans son dernier plaidoyer aux téléspectateurs du débat des chefs de lundi soir. Le chef des verts est le député sortant de Guelph, où le parti a remporté en 2018 son tout premier siège à l’Assemblée législative de l’Ontario. Mais le parti voit du potentiel dans ces deux autres circonscriptions.

Dans Parry Sound-Muskoka, Matt Richter, un enseignant local, en est à sa cinquième course sous la bannière verte, et le parti voit une ouverture dans cette circonscription. Le conservateur élu la dernière fois ne se représente pas cette fois-ci et M. Richter avait obtenu 20 % des voix en 2018.

Ailleurs dans la campagne, le chef conservateur Doug Ford devait faire une annonce mardi à Toronto et faire du porte-à-porte plus tard dans la journée dans York South-Weston, la circonscription dans laquelle se présente son neveu, Michael Ford.

La cheffe néo-démocrate Andrea Horwath devait faire une annonce à Toronto au sujet des écoles, puis se rendre dans la circonscription phare de Peterborough-Kawartha, pour parler de soutien en santé mentale dans les écoles.

Le chef libéral Steven Del Duca doit visiter l’ouest de Toronto, où il prévoyait parler de conciliation travail-vie personnelle.