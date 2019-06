Doug Ford procède à un remaniement ministériel

TORONTO — Le ministre des Finances de l’Ontario, Vic Fedeli, est l’un des ministres de haut rang rétrogradés dans le cadre d’un important remaniement ministériel annoncé jeudi par le premier ministre, Doug Ford.

Le gouvernement progressiste-conservateur a été critiqué pendant des semaines après la publication d’articles quasi quotidiens sur des coupes dissimulées dans le budget d’avril déposé par M. Fedeli.

Le ministre de l’Environnement, Rod Phillips, qui a joué un rôle majeur dans l’annulation du programme de plafonnement et d’échange de la province, remplacera M. Fedeli, qui sera chargé du développement économique.

Lisa MacLeod, qui a provoqué la colère des parents pour son traitement du dossier de l’autisme en tant que ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, prend en charge le portefeuille du tourisme, de la culture et du sport.

La ministre de l’Éducation, Lisa Thompson, a aussi été rétrogradée et sera maintenant responsable des services gouvernementaux et des services aux consommateurs.

Le remaniement survient juste après que Doug Ford et ses conservateurs eurent célébré le premier anniversaire de leur victoire à l’élection provinciale.

M. Ford a perdu du terrain dans les sondages et certains pensent qu’il pourrait nuire aux chances du chef conservateur Andrew Scheer de gagner en Ontario aux élections fédérales d’octobre.